Coronavirus Giulianova, “contributi di Natale” per le famiglie in disagio

GIULIANOVA – In arrivo i cosiddetti “contributi di Natale” destinati alle famiglie giuliesi che si trovano in temporanee condizioni di disagio socio-economico.

Tali interventi potranno essere utilizzati per il pagamento delle utenze domestiche, spese per trasloco e reperimento nuova abitazione, rimborso per ingenti spese di carattere sanitario, spese relative a necessità fondamentali sia relative alla vita quotidiana che al lavoro, sostegno ai costi per attività di socializzazione a scopo preventivo e/o educativo rivolte a minori e famiglie a rischio di esclusione sociale e reperimento di soluzioni abitative di emergenza e temporanee.

E’ stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Giulianova, l’ avviso 2020 per la concessione di tali interventi socio-economici finalizzati e straordinari e il relativo modulo di domanda.

Hanno accesso ai contributi i cittadini appartenenti a nuclei famigliari con ISEE familiare corrente inferiore ad € 6.000,00 adeguato in base al parametro risorse/bisogno. Tale parametro risorse/bisogno è definito tramite la valutazione del Servizio Sociale Professionale, con riferimento a diversi indicatori relativi alla situazione abitativa, alle caratteristiche del nucleo familiare e all’impegno di cura, alle reti familiari e/o primarie di riferimento, alle possibilità di evoluzione della situazione, alla consapevolezza e stile dei consumi nonché alla situazione economica corrente.

La richiesta di accesso agli interventi socio-economici va presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente mediante apposito modello di domanda, scaricabile dai siti web dell’Unione dei Comuni e del Comune di Giulianova, corredata dai documenti richiesti nell’avviso, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2020.