Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 8 aprile 2021

Notizie dell’8 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 592 ricoverati, 72 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 8 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 219 nuovi casi, 13 deceduti, 54.281 guariti, 10.397 attualmente positivi, 592 ricoverati in area medica, 72 ricoverati in terapia intensiva, 9.733 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DELL’8 APRILE 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é in zona arancione salvo alcune zone dove hanno continuato a vigere le massime misure restrittive. E precisamente: Lentella per la provincia di Chieti; Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore per la provincia di Pescara; Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio per la Provincia dell’Aquila; Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana per la Provincia di Teramo.

Ieri hanno riaperto le scuole; le superiori in didattica a distanza al 50%. Nei comuni in zona rossa le scuole sono aperte in presenza solo fino alla prima media. Intanto si é deciso che gli abbonamenti di marzo, non utilizzati a causa della sospensione delle attività didattiche causa Covid, saranno validi anche per l’intero mese di aprile.

Per quanto riguarda i vaccini l’orientamento della Cabina di Regia é quello di somministrare AstraZeneca soltanto agli over 60. Entro oggi é è attesa una circolare del ministero della Salute che metterà nero su bianco le indicazioni alle regioni su come comportarsi e sulle modalità d’uso del vaccino. Sulla base dell’ultimo decreto sono protetti dallo scudo penale medici e infermieri o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid mentre é previsto l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.