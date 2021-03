Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 30 marzo 2021

Notizie del 30 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 620 ricoverati, 78 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 30 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 224 nuovi positivi con 4.052 tamponi molecolari e 1.155 test antigenici, 17 deceduti, 51.801 guariti. 10.562 attualmente positivi di cui 620 ricoverati in area medica, 78 ricoverati in terapia intensiva, 9.864 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 30 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

In Abruzzo 281 Comuni sono in zona arancione, i restanti 24 in zona rossa. Dal 3 al 5 aprile, comunque, tutta l’Italia tornerà in rosso, per evitare spostamenti e assembramenti durante i giorni delle vacanze pasquali. Oltre a tutte le limitazioni che la zona rossa comporta, non si potrà viaggiare tra Regioni ma ieri il Governo ha stabilito che si potrà invece andare all’estero per turismo, raggiungendo l’aeroporto anche se si trova in una regione arancione o rossa.

Il coordinatore degli assessori regionali al Turismo, Daniele D’Amario, commentando la nota del Viminale che autorizza gli spostamenti da regione a regione per raggiungere l’aeroporto per i viaggi all’estero per motivi turistici, ha detto che é assurdo e inconcepibile autorizzare i viaggi all’estero nello stesso momento in cui si vieta per ragioni di emergenza sanitaria qualsiasi spostamento all’interno del territorio nazionale. “Si può andare in spiagge esotiche ma non è ammesso raggiungere i propri cari nel periodo pasquale se questi vivono in Italia. Tutto questo viene autorizzato e ammesso a danno del turismo italiano e in particolare del comparto alberghiero, da mesi paralizzato dalle norme sulle restrizioni della mobilità. Quest’ultima decisione rischia di minare ancora di più la fiducia degli operatori turistici nazionali ormai allo stremo”.

Cosa succederà dopo il 6 aprile? Il nuovo decreto che verrà discusso mercoledì in Consiglio dei ministri. Probabilmente ci sarà un rinnovo delle misure restrittive attuali, con l’eccezione della riapertura delle scuole fino alla prima media in zona rossa. Da quanto anticipato dal premier Draghi nei giorni scorsi probabilmente sarà ancora sospesa la zona gialla, con conseguenti chiusure, fino a fine aprile. A metà mese, però, potrebbero essere riviste le misure restrittive per riaprire nelle Regioni dove il contagio correrà meno velocemente. Il Ministro per le Autonomie Maria Stella Gelmini ha dichiarato che il testo del prossimo decreto Covid non è ancora pronto ma si sta pensando di dare ai cittadini una prospettiva positiva anche se non é ancora tempo di dire che si riaprirà tutto. Fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione, ma poi se i numeri migliorano all’interno del dl servirebbe un automatismo per prevedere aperture mirate senza il bisogno di approvare un nuovo provvedimento. In particolare il premier ha parlato di nuovo di programmare le riaperture: Anche il Premier Mario Draghi ha detto che occorre uscire da questa situazione di inattività e che é ora di cominciare a programmare le riaperture.

Intanto oggi l presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, alle ore 11.30, interverrà, a Pescara, nella piazzola antistante il Covid Hospital, alla presentazione di due interventi previsti nell’ambito della rete Covid: il pre-triage del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Pescara e la realizzazione degli spazi di isolamento infettivi a servizio dello stesso pronto soccorso.