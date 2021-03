L’Aquila, rotatoria sulla S.S. 80 località “Pratelle”: la nota di Rocci

“Una infrastruttura provvisoria oggetto di numerosi incidenti e lamentele”: se ne parla in Commissione il 1° aprile su Teams

L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma di Luca Rocci, presidente II Commissione Gestione del Territorio del Comune di L’Aquila.

“Giovedì 1 aprile ho inteso convocare la II commissione consiliare Gestione del Territorio, su piattaforma digitale Teams, per discutere delle problematiche relative alla rotatoria sulla S.S. 80 località “Pratelle”, intersezione con Via Madonna di Pettino.

Una infrastruttura provvisoria che negli anni è stata oggetto di numerosi incidenti e lamentele da parte dei nostri concittadini e al quale non si è mai riusciti a trovare una concreta soluzione.

Lo scopo della commissione sarà quello di capire quali sono state le problematiche che hanno impedito la realizzazione della rotatoria definitiva, quelle che sono le criticità e le azioni da mettere in campo per porre rimedio una volta per tutte a questa annosa problematica di viabilità, soprattutto in tema di sicurezza.

Ai lavori della commissione interverranno l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di L’Aquila, Vito Colonna, il dirigente del Settore OPP del Comune di L’Aquila, ing. Mauro Bellucci, e il funzionario dell’Ufficio Strade del Comune di L’Aquila.

Sono sicuro che la discussione sarà proficua e saprà dare risposte concrete alla cittadinanza”.