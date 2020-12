Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 3 dicembre 2020

Notizie del 3 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 703 i ricoverati, 74 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 3 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 2 dicembre si registravano 381 nuovi positivi. 21 decessi che hanno portato il totale a 927. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 9.326. I ricoverati in malattie infettive erano 703, in terapia intensiva 74. Gli attualmente positivi erano 17.984.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 3 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Oggi scade l’ordinanza regionale con cui era stata istituita la zona tassa. L’intenzione del Governatore Marsilio sarebbe quella di non rinnovarla ma la decisione circa il passaggio da zona rossa a zona arancione é di esclusiva competenza del Ministro, perché le Regioni non hanno possibilità di adottare provvedimenti meno restrittivi di quanto deciso a Roma. Marsilio ha rilevato l’evidente asimmetria nel passaggio da una fascia a un’altra: quando si tratta di passare in una fascia di maggior rischio, infatti. la relativa classificazione avviene immediatamente, mentre il procedimento inverso comporta non meno di 14 giorni, secondo quanto previsto nel DPCM del 3 novembre 2020. Nella giornata di martedì, nel corso della Conferenza Stato-Regioni, Insieme agli altri Governatori, Marsilio ha chiesto una valutazione più possibile e più ancorata ai dati reali, piuttosto che basata su dati di una settimana prima. Il confronto con il Ministro Speranza proseguirà nei prossimi giorni in vista della scadenza dell’ordinanza ministeriale vigente. Si attendono sviluppi. Un passaggio anticipato dalla zona rossa a quella arancione, in occasione del Ponte dell’Immacolata e dello shopping natalizio, finirebbe col dare un po’ di respiro agli esercizi commerciali.

Intanto il Governo si appresta a varare il nuovo Dpcm, che resterà in vigore dal 4 dicembre fino a dopo l’Epifania. Saranno confermate le tre aree di rischio (rossa, arancione e gialla) e il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha annunciato che entro due settimane l’Italia sarà tutta zona gialla. Confermati il coprifuoco alle 22 e il divieto di spostamento tra le Regioni dal 20 dicembre al 6 gennaio, salvo che per comprovate necessità.

Per quanto riguarda Natale e Capodanno, Speranza ha annunciato che verranno limitati anche gli spostamenti all’interno degli stessi Comuni. Restano da sciogliere ancora alcuni nodi relativi agli orari di negozi, ristoranti e centri commerciali e alla riapertura delle scuole