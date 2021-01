Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 2 gennaio 2021

Notizie del 2 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 435 ricoverati, 38 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 2 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 410 nuovi positivi su 3.452 tamponi analizzati. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono stati 23.132. I ricoverati in malattie infettive sono 435, in terapia intensiva 38. Gli attualmente positivi sono 11.373.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

É iniziato un nuovo anno, che si spera possa essere quello della ripresa dopo i mesi difficili legati alla pandemia di Coronavirus.

In una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa e del segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi, hanno dichiarato che “a partire dalla sanità e dall’incessante lotta alla pandemia e, parallelamente, dall’economia, attraverso l’attuazione di un piano di ripresa di cui questa governance regionale ha ben chiari i punti di partenza e di arrivo” Testa e Sigismondi hanno ricordato “che il presidente Marsilio, il 24 ottobre 2020, si sia fatto capofila di un protocollo d’ intesa con le regioni Marche, Molise e Puglia, per definire una strategia unitaria di sviluppo, da sottoporre al governo nazionale, sui temi legati proprio al potenziamento della dorsale adriatica centromeridionale”.

Fino al 3 gennaio tutto il territorio nazionale é in zona rossa. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono prevista alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, é consentito a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private, con autocertificazione.

Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Aperti invece supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione e sportiva all’aperto in forma individuale. Il 4 gennaio si tornerà per un giorno in zona arancione perché il 5 e il 6 sarà di nuovo zona rossa per tutti.

Dal 7 gennaio, con l’indice di trasmissione del contagio (Rt) più basso d’Italia, pari a 0,65, l’Abruzzo dovrebbe tornare in zona gialla.