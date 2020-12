Abruzzo RT più basso d’Italia e zona gialla: il commento di Marsilio

Lo ha annunciato il Governatore Marsilio, sottolineando che il dato é sceso progressivamente da quando é stata istituita la zona rossa

PESCARA – Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha annunciato con soddisfazione che i dati diffusi nell’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità hanno certificato che l’Abruzzo è la Regione con l’indice di trasmissione del contagio (Rt) più basso d’Italia, pari a 0,65. Pertanto dal 7 gennaio tornerà in zona gialla.

Il Governatore ha sottolineato che il risultato é ancora più apprezzabile se si considera che mentre la media nazionale sale ed é a 0,93 con quattro regioni che superano la soglia dell’1, in Abruzzo il dato continua a scendere progressivamente dallo scorso 18 novembre, data in cui fu proclamata in autonomia la zona rossa.

Nel corso della conferenza stampa di ieri sull’approvazione del bilancio 2021 Marsilio aveva anticipato che i dati che si stanno trasmettendo giorno per giorno sono largamente compatibili con la tendenza in corso ormai da settimane di progressivo miglioramento del quadro e che si pensa di aver affrontato bene la situazione critica ed emergenziale.

All’interno della regione, le province che hanno già effettuato lo screening di massa registrano i valori più bassi, mentre sono Pescara e Chieti ad alzare la media regionale dove però l’attività di tracciamento del contagio partirà già da sabato 2 gennaio.

“Il tempo è galantuomo:-scrive sui social Marsilio – le misure messe in campo hanno colto l’obiettivo e continueranno a farlo in maniera duratura. Ringrazio tutti i protagonisti di questo anno difficile che hanno con me condiviso l’onere delle scelte da assumere, a cominciare dall’assessore Verì a tutta la Giunta, alla maggioranza che ne ha sostenuto e difeso l’azione, al Dipartimento, ai Direttori generali delle Asl e a tutti i loro dipendenti, alla Protezione civile. Un particolare saluto e ringraziamento a quanti passeranno anche il Capodanno in corsia a fornire cure e sollievo ai malati, nell’augurio che questo sia l’ultimo in cui convivere con l’incubo pandemico. E infine un ringraziamento speciale ai cittadini abruzzesi, che con i loro comportamenti disciplinati e responsabili hanno consentito di raggiungere questi risultati”.