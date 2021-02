Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 19 febbraio 2021

Notizie del 19 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in atteggiamenti 552 ricoverati, 70 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 19 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 482 nuovi positivi. 11 deceduti per un totale di 1599 e 35.803 guariti, 12.308 attualmente positivi, 552 ricoverati in area medica, 70 ricoverati in terapia intensiva, 11.686 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 19 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

C’é attesa per il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che potrebbe decretare il cambio di colore per alcune Regioni. L’Abruzzo é tra quelle che, a causa della presenza di varianti, potrebbe passare in zona rossa. Il Governatore Marsilio sostiene, però, che essendo l’RT passato da 1,22 a 1,17, come ha appreso dall’anticipazione del report, la cabina di regia dovrebbe confermare la classificazione dell’Abruzzo in zona arancione. Ha sottolineato che, in ogni caso le Province di Pescara e Chieti, come da sua ordinanza, resteranno zona rossa fino al 28 febbraio perché i due territori sono particolarmente colpiti dalla variante inglese, hanno subito e stanno subendo una forte accelerazione di casi e di ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, che ha superato la soglia di allarme del 30%.

L’Assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, ha annunciato che é’ fissato per sabato 20 febbraio prossimo l’avvio della campagna di vaccinazione del personale scolastico e universitario abruzzese. Nel “Vaccino-Day, Scuola e Università” di sabato saranno coinvolti i 4 capoluoghi di provincia, dove le Asl procederanno alla chiamata del personale scolastico che ha già manifestato l’interesse ad essere sottoposto a vaccinazione anti Covid. Ad ognuno saranno comunicati orario e luogo dove presentarsi, secondo un calendario predisposto per rendere le operazioni snelle e senza rischio di assembramenti.

É tempo anche di bilancio per capire quanto l’emergenza sanitaria é andata e andrà a incidere sull’economia. Da quanto si evince dai dati elaborati da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno sull’Indagine congiunturale di gennaio 2021 condotta dal Centro studi di Confindustria, nel primo trimestre dell’anno i consumi saranno ancora frenati dal peggioramento delle attese, che spinge buona parte delle famiglie a risparmiare a scopo precauzionale. Gli acquisti sono ostacolati dalle norme anti-Covid e tutto ciò frenerà il Pil. La ripresa, in provincia dell’Aquila, sulla scorta delle previsioni nazionali, si avrà solo dal terzo trimestre 2021.