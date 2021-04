Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 19 aprile 2021

Notizie del 19 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 506 ricoverati, 56 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 19 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 258 nuovi positivi, 4 deceduti, 56.951 guariti, 10.100 attualmente positivi, 506 ricoverati in area medica, 56 ricoverati in terapia intensiva, 9.538 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL BOLLETTINO DEL 19 APRILE 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Da oggi l’Abruzzo é in zona arancione tranne i seguenti Comuni: in Provincia di L’Aquila, Avezzano, Celano, Carsoli, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi, Barisciano, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano e Navelli, Roccacasale e Collarmele; in Provincia di Teramo, Nereto, Campli, Morro d’Oro, Ancarano e Mosciano Sant’Angelo oltre alle frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel Comune di Castellalto.

Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una capienza massima di mille persone. Stesse regole per i concerti. Dal 15 maggio riapriranno anche le piscine all’aperto e dal 1° giugno ripartiranno alcune attività legate alle palestre. Il 1° luglio, invece, potranno riprendere le attività fieristiche. Per gli spostamenti, invece, si pensa a un pass vaccinale sul modello di quello studiato dall’Unione europeo. Dal 26 aprile tornerà anche la fascia gialla nella mappa colorata dell’Italia. Gli spostamenti tra Regioni gialle saranno di nuovo permessi ma per i movimenti tra Regioni di diverso colore potrebbe essere introdotto un pass, che potrebbe contenere l’indicazione dell’avvenuta vaccinazione, l’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento, o l’eventuale guarigione dall’infezione.

Nell’attesa dell’allentamento delle misure restrittive si discute sul coprifuoco. Il vice Ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha dichiarato che i dati attuali non consentono ancora uno slittamento di ora in avanti. C’é invece chi come Matteo Salvini, leader della Lega, e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, chiedono che possa partire dalle ore 24 atteso che in zona gialla i ristoranti potranno ripartire all’aperto anche di sera e il coprifuoco alle 21 sarebbe loro di ulteriore danno.