Ippica, 12enne amazzone di Chieti vince a Manerbio

Sindaco e assessore Pantalone su vittoria Greta D’Angelo: “Un giovanissimo talento dell’ippica onora la nostra città con la sua abilità”

CHIETI – Greta D’angelo di soli 12 anni, vince il Test event nella categoria children bassa C115, portando con orgoglio il nome della città di Chieti nelle sfide di Manerbio, in un concorso dove a competere sono i migliori d’Italia e in cui i tecnici federali della nazionale italiana selezionano i talenti da portare nelle competizioni europee.

“Una splendida notizia arriva da un giovanissimo talento della nostra città – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – A Greta al coach Giovanni Meneghetti e a tutto lo staff del circolo La Cordijana all’ippodromo che segue le atlete abruzzesi, vanno i nostri complimenti e l’augurio di tante altre e importanti vittorie come questa. Si tratta di una disciplina che unisce strategia e abilità e che regala a Chieti un posto di primo piano in uno dei momenti più sensibili per le pratiche sportive. Vogliamo considerare la vittoria di Greta come un buon segno per il futuro delle attività sportive, nonché un’occasione di conoscerla e ringraziarla di persona per la sua grande determinazione non appena sarà possibile”.