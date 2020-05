Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 17 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 17 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 195 i pazienti ricoverati, 7 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 17 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 30 casi nuovi, 195 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7 in terapia intensiva e 1.221 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

A seguito dell’aumento dei contagi, il Centro Operativo di Controllo di Vasto, cui ha partecipato anche il Presidene Marsilio, ha deciso di circoscrivere Via Alcide de Gasperi, che sarà controllata dalle Forze dell’ordine ventiquattr’ore su ventiquattro. Dai risultati dei prossimi giorni si valuterà la possibilità di insediare una zona rossa nel quartiere San Paolo.

Ieri é stato il giorno dell’inaugurazione della prima parte del Covid-Hospital di Pescara.Il Progetto Covid Hospital prevede la realizzazione di posti letto destinati ai pazienti Covid-19, articolati in base all’intensità di cura, nell’edificio oggetto dell’intervento (Palazzina C), costituito da 7 livelli, i cui interventi riguarderanno l’adeguamento di 4 livelli dell’edificio (il 4°, 5°, 6° e 7° livello) per una superficie totale di 3.904 mq- Grazie al Covid-Hospital, dove la settimana prossima saranno trasferiti i pazienti ricoverati, l’Ospedale di Pescara ptrà tornare a svolgere, in sicurezza, l’ordinaria funzione sanitaria. Soddisfatti il Sindaco Masci e il Governatore Marsilio, che ha risorato l’iter compiuto in un mese.

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha illustrato il nuovo DPCM, sulle riaperture. Ci si sposterà all’interno della Regione senza autocertificazione mentre da una Regione all’altra ci si potrà spostare per lavoro, salute, necessità fino al 3 giugno; riprenderanno gli incontri con gli amici; la mascherina dovrà essere obbligata in specifici luoghi ma anche all’aperto se non si potranno rispettare le distanze. Riapriranno i negozi di vendita al dettaglio, tutti i servizi legati alla cura della persona , bar ristoranti, gelaterie, pizzerie, stabilimenti balneari; riprenderanno le Messe, gli allenamenti del calcio. Musei e biblioteche riaprono. Dal 25 maggio torneranno le palestre e dal 15 giugno teatri e cinema.

Nel dettaglio, le linee guida condivise al termine di una riunione tra Governatori e Premier Conte, convocata d’urgenza nella notte, prevedono che non sarà più necessario utilizzare il modulo di autocertificazione per spostarsi all’interno della propria Regione di residenza; dovrà invece essere utilizzato per spostarsi da una Regione all’altra, tassativamente per lavoro, salute, necessità e urgenza. Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici, salvo il divieto di assembramenti.

Si potrà andare nelle seconde case e si potrà soggiornare purché siano nella stessa regione di residenza. In bar e ristoranti farà la fila con la mascherina. La superficie destinata a ciascun cliente è di 4 metri quadrati. Al ristorante la regola base è la distanza di due metri tra un tavolo e l’altro. Niente più buffet, i menu di carta spariranno a favore dei tablet, e i camerieri indosseranno guanti e mascherina. I negozi dovranno garantire il distanziamento, pulizia e igiene ambientale del locale almeno due volte al giorno. I sistemi per la disinfezione delle mani devono essere disponibili in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. I clienti e i commessi devono usare le mascherine e sono raccomandati i guanti. I percorsi di entrata e di uscita dovranno essere diversificati e nei locali più piccoli si potrà entrare uno alla volta. Dal parrucchiere si andrà esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento on-line o telefonico. Potranno essere aperti anche domenica e lunedì; stesse regole dei saloni di bellezza e parrucchieri. Gli stabilimenti balneari dovranno garantire il rispetto del distanziamento (4,5 metri tra gli ombrellini; 2 tra i lettini). Le piscine degli stabilimenti resteranno chiuse. Si potrà partecipare alle Messa: gli accessi saranno a numero chiuso, mascherine obbligatorie, distanze, distribuzione della comunione con guanti monouso, divieto di ingresso a chi ha una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi.

Intanto l’ordinanza n. 50, firmata dal Presidente Marsilio, dispone che si continuerà ad andare dal medico di base e ci si avvalerà della ricetta dematerializzata; riprenderanno le visite ambulatoriali; l‘ordinanza n. 51 consente navigazione e mototurismo, entro i confini regionali, anche con conviventi e congiunti e la possibilità di disputare campionai regionali individuali di ippica.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 17 MAGGIO 2020

Disponibili nel primo pomeriggio i dati del bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 17 MAGGIO 2020

