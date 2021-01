Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 17 gennaio 2021

Notizie del 17 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 443 ricoverati, 41 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 17 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 196 nuovi positivi su 3.605 tamponi analizzati. 4 decessi + 2 dei giorni scorsi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 26.427 (+151). I ricoverati in malattie infettive sono 443 (=), in terapia intensiva 41 (=). Gli attualmente positivi sono 11.286 (+39). Sono in isolamento domiciliare 10.802 (+39).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Da oggi l’Abruzzo torna in zona arancione. Sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Il Governo ha precisato che sarà possibile raggiungere le seconde case, anche se si trovano in un’altra Regione e se quella Regione è di un colore diverso.

Le seconde case rientrano nelle casistiche di “rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione”. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. I musei sono chiusi.

Intanto dopo le 18 di ieri Piazza Muzii, è stata chiusa dalle forze dell’ordine viste le tantissime persone presenti per gli aperitivi. La folla è stata fatta gradualmente defluire e l’area, dopo é rimasta inaccessibile per parecchio tempo. Assembramenti si sono verificati anche in piazza della Rinascita, in corso Umberto, via Cesare Battisti, via Firenze e in tutte le altre vie dello shopping. Conrolli sono stati effettuati per tutto il pomeriggio e oltre da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale.