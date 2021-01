Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 15 gennaio 2021

Notizie del 15 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 453 ricoverati, 40 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 15 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 258 nuovi positivi su 4.244 tamponi analizzati, 9 decessi, che hanno portato il totale a 1.309. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 25.823. I ricoverati in malattie infettive erano 453, in terapia intensiva 40. Gli attualmente positivi erano 11.180.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 15 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Intanto il Governo ha varato il nuovo Dpcm per contrastare la risalita dei contagi dei Coronavirus, che sarà in vigore dal 16 gennaio. Confermato lo stato di emergenza fino al 30 aprile. Vietato l’asporto per i bar dopo le 18, coprifuoco fino al 5 marzo mentre nelle zone gialle i musei potrnno rimanere aperti. Confermato fino al 15 febbraio il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Lo spostamento può avvenire all’interno della stessa regione, in area gialla, e all’interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti; qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30.

Istituita la zona bianca per le Regioni che per tre settimane consecutive, registrano un numero inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

Oggi si saprà in che zona sarà classificato l’Abruzzo e dovrebbero arrivare anche le indicazioni del Comitato tecnico scientifico in merito alla riapertura degli impianti sciistici, che comunque dovrà fare i conti del divieto di spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio.