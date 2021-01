Ortona, stop all’impianto GPL: la nota della Marcozzi

ORTONA – “Oggi si scrive la parola fine al progetto della Seastock per la realizzazione di un impianto di stoccaggio GPL nel porto di Ortona. È una ottima notizia per i cittadini, che ottengono questo risultato dopo anni di battaglie sul territorio che anche il MoVimento 5 Stelle ha combattuto al loro fianco fin dal 2016”.

Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi: “Il fatto che il Ministero abbia dato definitivamente il proprio parere negativo all’opera rappresenta una vittoria per il territorio e per tutte le persone che si sono impegnate, senza mai risparmiarsi, a difesa di Ortona. Ci rincuora il fatto di aver dato il nostro contributo in questo lungo periodo, segnato sia da grandi manifestazioni di piazza, come quella dell’ottobre 2016 a cui partecipò anche l’allora Vice Presidente della Camera Luigi Di Maio, che da atti formali e raccolte firme depositate presso gli organi competenti”.

“Non posso che esprimere la mia personale soddisfazione per questa decisione, e mi auguro che diventi uno stimolo per dare nuove prospettive di crescita per la città di Ortona. Mai come oggi, gli ortonesi e tutti i cittadini dell’Abruzzo meritano la realizzazione di progetti sostenibili, che possano sposarsi pienamente con le peculiari caratteristiche del territorio, dando un nuovo slancio a tutto il nostro tessuto economico. Questa decisione è il primo passo nella direzione giusta”, conclude.

Foto di repertorio, evento a Ortona del 2016