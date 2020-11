Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 27 novembre 2020

Notizie del 27 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 694 i ricoverati, 74 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 27 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 26 novembre in Abruzzo si registravano 570 nuovi positivi, 20 decessi che hanno portato il totale a 851. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia 7830. I ricoverati in malattie infettive erano 694 in terapia intensiva 74, 17.334 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 27 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Continua a tenere banco il tema delle festività natalizie si é svolta ieri la riunione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza per discutere le nuove misure anti-Covid, in vista della scadenza il 3 dicembre del dpcm attualmente in vigore. Il Governo non intende riaprire gli impianti da sci per il periodo delle festività natalizie.Il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha dichiarato che riapriranno quando l’epidemia si sarà raffreddata, augurandosi che ciò avvenga nel giro di un mese, un mese e mezzo e assicurando che per tutte le attività che non potranno aprire arriveranno ristori.

A fronte della possibilità di riaprire le scuole il 9 dicembre, i Governatori delle Regioni hanno chiesto di prolungare la didattica a distanza per le scuole superiori fino a gennaio. Intanto il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza dei genitori di alcuni bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che chiedevano sospensione dei Dpcm 3 e 17 novembre concernenti l’obbligo di indossare mascherine a scuola.

Ci sarò un ritardo nell’arrivo, e nella conseguente distribuzione, del vaccino anti-Covid elaborato dall’università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l’Irbm di Pomezia. Qualche dubbio erano venuti fuori dopo l’ammissione di un errore nel dosaggio delle somministrazioni in occasione dei test clinici, a seguito del quale è stata registrata un’efficacia del prodotto fino al 90%. Astra Zeneca ha fatto sapere che servono elaborazioni ulteriori.