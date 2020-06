Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 23 giugno 2020

Notizie del 23 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: sono 49 i pazienti ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 23 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 22 giugno, parlava di un nuovo caso su un totale di 421 tamponi analizzati. 40 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 342 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 394. Il numero dei deceduti era salito a 460 mentre 2.428 erano i dimessi/guariti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

L’Oms, in riferimento alla scoperta della presenza del virus nelle acque fognarie già a dicembre, ha dichiarato che esiste la possibilità che il virus sia circolato in Nord Italia prima di quando ci si è resi conto che ci fosse. Ha detto, inoltre, su 49mila sequenziamenti genetiche del virus non si sono ancora viste mutazioni. “Non osserviamo alcuna variazione nella trasmissione, nella letalità o nell’impatto delle terapie”.

L’amministrazione comunale di Pescara ha presentato l’installazione di otto telecamere intelligenti sulla spiaggia libera prospiciente il monumento “La Nave di Cascella”, mentre altre 18 saranno poste a servizio della videosorveglianza e della sicurezza degli spazi pedonali che caratterizzano tutto il quadrilatero di strade intorno al mercato coperto del centro cittadino. “Noi abbiamo puntato fin dall’inizio – ha detto il sindaco Masci – sull’innovazione e sull’utilizzo della tecnologia per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. In questo caso facciamo ricorso all’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle presenze sulla spiaggia libera in centro e nella zona del mercato di piazza Muzii”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 23 GIUGNO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 23 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]