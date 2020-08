Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 20 agosto

Notizie del 20 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 25 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 20 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 19 agosto parlava di 7 nuovi casi. 25 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 238 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2840 dimessi/guariti. I positivi erano 258.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 20 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 642 e 5 i decessi. 843 le persone ricoverate, 58 quelle in terapia intensiva, 14428 quelle in isolamento domiciliare.

Il commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri ha dichiarato che verranno distribuiti 11 milioni di mascherine gratuite al giorno alla totalità delle scuole del Paese per metterle a disposizione di studenti e personale. Saranno, inoltre, distribuiti 170 mila litri di gel igienizzante la settimana così rispondendo ai 3 requisiti di base: protezione individuale igienizzazione mani e screening.

Dopo il no del Tar del Lazio alla riapertura delle discoteche, nei prossimi giorni i rappresentanti del Silb Filp (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) incontreranno il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il Ministro aveva fatto sapere alle associazioni di categoria che le trattative sarebbero riprese in seguito alla pronuncia del Tribunale amministrativo.