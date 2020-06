Notizie del 19 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: ieri si sono registrati zero contagi ma purtroppo c’é stato un decesso

REGIONE – Venerdì 19 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 18 giugno, parlava di zero nuovi casi su un totale di 1.474 tamponi analizzati. 58 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 374 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 458 mentre 2.389 erano i dimessi/guariti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Segno che le cose, almeno in Abruzzo, stanno andando meglio é il fatto che nella Sala Consiliare del Comune di Giulianova, è avvenuta la riconsegna del termoscanner di ultima generazione, concesso in comodato d’uso gratuito alla Protezione Civile dall’azienda giuliese Di Silvestro, sotto l’egida del Sindaco Jwan Costantini. Il sistema per la misura automatica della temperatura corporea, tramite termoscanner ad infrarossi con intelligenza artificiale e sistema di “face detection”, era stato installato l’8 aprile scorso all’interno del presidio sanitario della Stazione Ferroviaria di Giulianova, a disposizione dei volontari, per il controllo dei soggetti in transito nello scalo ferroviario.

É stato recepito dalla Regione Abruzzo il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 degli ambienti di lavoro”. L’assessore regionale Guido Quintino Liris, ha dichiarato che con questo atto si aderisce al protocollo già sottoscritto a livello nazionale con le rappresentanze sindacali, prevedendo misure che seguono la logica della precauzione, nonché adottando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria per ciò che attiene ad informazione, uso spazi comuni, accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione dei locali, organizzazione dello smart working, gestione di casi sintomatici, sorveglianza sanitaria.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 19 GIUGNO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.