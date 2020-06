Ciclovie urbane capoluoghi d’Abruzzo, Pezzopane su fondi dal Governo

REGIONE – ”Il lavoro di questi anni e le decisioni politiche dell’emergenza Covid, scendono sul territorio abruzzese con un bel risultato e tante opportunità per le città.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la sua Struttura Tecnica di Missione ha adottato i decreti attuativi e la ripartizione delle somme per le ciclovie urbane, per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Si fa riferimento alle Leggi n. 208/2015, n. 2/2018, n. 160/2019: LEGGE DI STABILITÀ 2016: L. 28.12.2015, n. 208, art. 1, c. 640: Ciclovie turistiche e ciclovie cittadine/urbane, LEGGE DI STABILITÀ 2020: L. 27.12.2019, n. 160, art. 1, c. 47, Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, La legge quadro del settore: LEGGE 11.01.2018, N. 2 che individua lo strumento di programmazione delle risorse: il Piano Generale della Mobilità Ciclistica, e prevede la redazione dei “Biciplan”.

Si è data una opportuna accelerata, anche a mitigazione dei problemi di trasporto urbano legati all’emergenza da COVID-19, si vogliono destinare risorse immediatamente spendibili, garantendo comunque, per l’altro obiettivo delle ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l’anno 2020. Sono presentati due schemi di decreto: Decreto interministeriale MIT di concerto con MIBACT Decreto ministeriale MIT Il DECRETO INTERMINISTERIALE MIT DI CONCERTO CON MIBACT, per le ciclovie turistiche, si ha la garanzia delle risorse già assegnate ed il DECRETO MINISTERIALE MIT, per l’assegnazione delle risorse relative alle ciclovie urbane agli Enti territoriali: Comuni capoluogo di Provincia o di Regione, Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti, Comuni sede legale di un’Istituzione Universitaria.

LE RISORSE DISPONIBILI PER LE CICLOVIE URBANE, complessivamente sono 137,2 milioni di euro, di cui: 51,4 milioni di euro per il 2020, 85,8 milioni di euro per il 2021

I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE sono:

Proporzionalità con popolazione residente;

Premialità agli Enti che presentino PUMS già adottati o approvati;

Principio di riequilibrio territoriale ai sensi dei D.P.C.M. 07.08.2017 e 10.05.2019, e dell’art. 7-bis del D.L. 29.12.2016, n. 243, introdotto dalla legge di conversione

27.02.2017, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni; Presenza nel Comune della sede legale di un’Istituzione Universitaria.

FINANZIAMENTI ASSEGNATI RISORSE COMPLESSIVE 2020 e 2021 ABRUZZO:

Totale 1.484.752 €

556.542 € per il 2020

928.210 € per il 2021″