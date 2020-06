Estatica, programma 2020: ospiti e prezzi biglietti

Presentato il nuovo programma con spettacoli dal vivo in sicurezza. Si parte il 21 giugno conil Solstizio d’Estatica quindi il cartellone dal 9 luglio al 31 agosto

PESCARA – Estatica a regola d’arte. È con questo slogan che il Marina di Pescara ha presentato, stamane al porto turistico, la nuova edizione della sua ormai storica rassegna. Un gioco di parole per comunicare che gli spettacoli dal vivo, ospitati al porto turistico, saranno parte di un cartellone ricco di artisti, molti dei quali abruzzesi ma la cui levatura è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Non solo: a regola d’arte significa anche che tutte le serate saranno organizzate garantendo il distanziamento sociale e il rigoroso rispetto delle regole vigenti in tema di Corona virus: sedute alternate, mascherine indossate, gel disinfettante all’ingresso dell’arena, rilevazione della temperatura corporea, prenotazione online dei posti a sedere.

NOTA BENE: la prenotazione potrà essere effettuata sul sito www.estatica-pescara.com. Si aprirà anche una lista di attesa (chi ha prenotato, ma non si presenta entro 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, perde la precedenza).

Alcuni degli ospiti in arrivo:

Roy Paci e Roberto Gatto (rispettivamente il 9 e l’11 luglio per Pescara Jazz, biglietto 20 euro intero, 15 ridotto), Antonella Ruggiero e Rossana Casale (il 4 e 23 agosto per Concerti sotto le Stelle, biglietto 15 euro), Filippo Graziani (figlio d’arte, che interpreterà le canzoni del padre, il 25 luglio, in occasione di CoverLover, ingresso libero).

PROGRAMMA

Estatica – in programma dal 9 luglio al 31 agosto – partirà con un’anteprima (ad ingresso gratuito): SOLSTIZIO D’ESTATICA, dopodomani, domenica 21 giugno, alle 19.30. Si tratta del primo concerto live, con tanto di pubblico, annunciato ufficialmente dopo il lockdown e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della rassegna e su quella del Marina di Pescara.

Sul palco dell’arena si alterneranno – in un giorno simbolico che segna l’inizio della bella stagione – alcuni degli artisti ormai di casa, che negli anni hanno arricchito il cartellone con la loro musica: il chitarrista Maurizio Di Fulvio con Giuseppe Continenza e Simona Capozzucco, il pianista Claudio Filippini in solo, il sassofonista Piero Delle Monache in solo sax ed elettronica, l’attrice e cantante Valentina Olla con il suo compagno di scena e di vita Federico Perrotta pronti per la canzone Il pubblico dov’è (feat. Pino Insegno); interverrà anche l’attrice Tiziana Di Tonno con il suo personaggio, Tatiana, per presentare Che donna sei: un nuovo spettacolo, un vero e proprio OneWomanShow in cui la Di Tonno vestirà i panni di sei donne per un progetto tutto da ridere.

Grande attesa anche per Elena Cacciagrano arpista di formazione classica che, nonostante la giovane età, ha già maturato un profondo cambiamento stilistico, ne è una prova il progetto Pop Harps.

Al tramonto, infine, sarà la volta dei Floyd on the Wing che eseguiranno Echoes. La band è riconosciuta dalla stampa e dall’opinione pubblica come una delle più fedeli cover italiane. Si attengono ai Pink Floyd originali, sia come strumentazione sia come line up. E, per questo motivo, oltre al cantante solista, saranno presenti quattro strumentisti. Il gruppo, negli anni, ha riscosso enormi successi e nel 2019 il giornalista e scrittore Andrea Scanzi ha firmato uno spettacolo scritto appositamente per lo loro. Presenterà la serata l’attore Federico Perrotta.

Il programma 2020 della rassegna, promossa con il patrocinio della CCIAA Camera di Commercio Chieti Pescara e del Comune di Pescara, è stato presentato dal neo presidente del Marina di Pescara, Carmine Salce, che ha fatto gli onori di casa e ha affermato: “abbiamo deciso di fare questa edizione, nonostante i dubbi iniziali, per rispetto degli artisti, che siamo orgogliosi di poter ospitare ancora una volta. Lo abbiamo fatto anche per garantire agli operatori commerciali del porto turistico la possibilità di lavorare con quanti vorranno venire da noi durante l’estate. Per tutti saremo impegnati a garantire la massima serenità, con il rispetto delle norme di sicurezza in tema di Corona virus. Tutto lo staff è pronto per questo, vi aspettiamo a braccia aperte per ripartire alla grande. Il Marina sarà il più sicuro palcoscenico all’aperto della città”.

Parole positive anche da parte del presidente della CCIAA, Gennaro Strever che ha accennato alla situazione economica poco favorevole, cogliendo però l’occasione di ringraziare il neo presidente del Marina. “È nei momenti difficili – ha commentato – che si scelgono le persone importanti, quelle in grado di risolvere i problemi. Per questo la Camera ha nominato Salce alla guida del CdA, certi che farà bene. Abbiamo grande fiducia nel Marina e nella sua rinnovata governance”.

FORMATI STORICI CONFERMATI

Estatica 2020 vede anche la riconferma dei format storici della rassegna, dal Combat Rock a Cinestatica (film in programmazione per il 19 luglio, 5, 12 e 21 agosto), da E cantava le canzoni… a Fermenti D’Abruzzo (28, 29, 30, 31 agosto) e sono state rinnovate anche le collaborazioni più prestigiose come quelle con il Pescara Jazz (dal 9 al 12 luglio), Funambolika – XIV Festival internazionale del Nuovo Circo (dal 28 luglio al 2 agosto) e Concerti sotto le stelle (nove concerti, tutti ad agosto). Non manca infine una nuova rassegna, dal titolo Teatriamoci (24 luglio, 6 e 25 agosto) a cura di Federico Perrotta.

Hanno infine preso parte alla conferenza, il presidente dell’EMP Ente manifestazioni pescaresi, Angelo Valori, che ha ricordato l’importanza della condivisione, riferendosi al ruolo della cultura e a quello degli spettacoli dal vivo; Maurizio Di Fulvio, da decenni presente al Marina con i suoi concerti (come chitarrista e come direttore artistico) e Tiziana Di Tonno che ha spiegato come il suo personaggio, Tatiana, si sia sviluppato proprio durante il lockdown. Non è mancata una rappresentanza dell’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore al Turismo e Grandi Eventi Alfredo Cremonese: “Pescara ha deciso di non mollare – queste le sue parole – di andare avanti e organizzare una bella estate, con numerosi eventi per le nostre serate”.

PARCHEGGIO E PREZZO BIGLIETTI

Il parcheggio sarà gratuito per l’intera durata della programmazione. Il prezzo dei biglietti sarà presto disponibile sul sito www.estatica-pescara.com