Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 16 agosto

Notizie del 16 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 25 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 16 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 13 agosto parlava di 13 nuovi casi. 23 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 218 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2831 dimessi/guariti. I positivi erano 242. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 17 agosto.

Il bolletin diramato dal Ministero della Salute parlava di 13 nuovi casi. 25 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 226 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2834 dimessi/guariti. I positivi erano 252. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 17 agosto.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 629 e 4 i decessi; 764 risultavano ricoverate e 55 in terapia intensiva.

Scrive su Facebook il Presidente della Regione Emilia, Stefano Bonaccini: “…Non vorremmo che a causa di comportamenti irresponsabili di chi pensa sia tutto uno scherzo o tutto sia superato, a breve venissero vanificati i sacrifici sopportati e dovessimo persino richiudere ciò che abbiamo via via riaperto, come sta accadendo in qualche altro Paese europeo. Perché a quel punto, oltre al ritorno della pandemia sanitaria, avremmo certamente in aggiunta drammatica “pandemia” sociale ed economica”. Gli fa eco il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Da domani la Regione Lazio fa partire i test all’Aeroporto di Fiumicino, che rappresenta il 70% del traffico nazionale. 40 operatori solo a Fiumicino, 120 operatori sanitari coinvolti nei drive in attivi per i tamponi. Faremo di tutto per difendere le persone, ma occorrono comportamenti responsabili”.

Il ministero della Sanità russo ha fatto sapere che il primo lotto del vaccino prodotto dal Gamaleya Center for Microbiology and Epidemiology è stato prodotto. A partire da settembre dovrebbe essere messo a disposizione dei medici e poi diventare disponibile per tutti i russi su base volontaria.