Notizie del 15 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 23 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 15 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 13 agosto parlava di 13 nuovi casi. 23 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 218 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2831 dimessi/guariti. I positivi erano 242. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 17 agosto.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 574; i decessi 3. Le persone ricoverate senza sintomi erano 771, quelle in terapia intensiva erano 56, in isolamento 13.422. I contagi aumentano ma l’invito di alcuni virologi é quello di non cedere all’allarmismo. Scrive su Faceboo il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: “Oggi che ci sono 3 decessi in tutta Italia e -15 ricoveri, titolo dei giornali online è sul record dei contagi!!! Vedete voi se questo è il modo di comunicare e imparare a convivere con il virus….“.

Preoccupano i rientri dalle vacanze all’estero: a Tocco da Casauria quattro giovani, appena tornati da Malta, poco più che 18enni hanno contratto il virus.

Intanto, in vista del ritorno degli studenti in aula, il Comitato tecnico scientifico ha predisposto alcune misure da seguire: non sarà obbligatorio il distanziamento di un metro purché si indossi la mascherina. Il coordinatore Agostino Miozzo ha spiegato che si punta ad una rientro in massima sicurezza, anche se ha sottolineato che di fronte ad un tale scenario certe famiglie potrebbero avere reazioni irrazionali.