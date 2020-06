Notizie del 14 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino, che sono sostanziamente stabili, mentre il trend nazionale é in aumento

REGIONE – Domenica 14 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 12 giugno, parlava di 4 nuovi casi su un totale di 1.340 tamponi analizzati. 76 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 448 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 453 mentre 2290 erano i dimessi/guariti. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 15 giugno. Ieri il bollettino della Protezione Civile parlava di di 4 nuovi casi su un totale di 1.175 tamponi analizzati. 72 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 443 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 454 mentre 2312 erano i dimessi/guariti

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Dati sostanzialmente stabili in Abruzzo in una giornata in cui, rispetto a ieri la quantità di tamponi per il Covid-19 effettuati nelle ultime 24 ore in Italia é diminuita 49.750 tamponi (mentre ieri erano stati 70.620) ma il numero dei contagi é rimasto pressoché invariato (346 oggi contro 379 ieri): é, quindi, alivello nazionale, aumentato il trend di contagi.

Il consigliere regionale PD Antonio Blasioli ha dichiarato che in Abruzzo gli accertamenti e gli aggravamenti delle invalidità civili sono ancora bloccate dopo il lockdown, malgrado l’INPS con l’informativa n. 2330 del 5 giugno scorso abbia dato via libera alle Asl per il ripristino delle procedure: la Regione non si è mossa e tantissimi cittadini aspettano da marzo di veder riconosciuto il proprio diritto. Si tratta di richieste che arrivano da persone che vivono situazioni di disabilità certificate, o conseguenti a malattie e che altre Regioni, come la Puglia, stanno riaccogliendo già da mesi, anche attraverso procedure telematiche, proprio per sbloccare diritti, prima che procedure, fermi da marzo.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 14 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]