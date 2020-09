Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 11 settembre

Notizie dell’11 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 35 sono i ricoverati, 3 persone in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 11 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 10 settembre parlava di 11 nuovi positivi, 35 ricoverati, 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 474 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 513 i positivi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 11 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha sottolineato che sme guardiamo al rapporto tra numero di tamponi eseguiti e il totale di nuovi positivi, la percentuale rilevata negli ultimi 30 giorni varia tra lo 0.9 e il 2 per cento: un dato non allarmante. Dovremo gestire più che altro la psicosi, visto che i sintomi dell’influenza stagionale sono identici a quelli del Covid.

AstraZeneca nei giorni ha sospeso tutti i test clinici sull’antidoto contro il Covid-19 che sta sperimentando con l’Università di Oxford.Ora ha fatto apere che potrebbe trattarsi di una sospensione temporanea e che il vaccino potrebbe ancora arrrivare entro la fine dell’anno.