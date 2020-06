Notizie del’11 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino. Firmata dal Governatore Marsilio l’ordinanza n. 71

REGIONE – Giovedì 11 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 10 giugno, parlava di zero nuovi casi su un totale di 1340 tamponi analizzati. 83 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 462 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 453 mentre 2262 erano i dimessi/guariti. I positivi erano 550.

Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 71 che approva il Piano Territoriale della Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 –Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali –Fase 2, erogati dietro autorizzazione, in convenzione e/o appaltati dagli Ambiti Distrettuali Sociali -di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l’infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà. “Una boccata d’ossigeno per le famiglie, ma soprattutto per le donne, che hanno in casa bambini e persone disabili”: é questo il commento della Consigliera di Parità della provincia di Teramo Monica Brandiferri.

Intanto, alcuni artisti delegati della Federazione spontanea E.CU.A. (Enti Culturali Autonomi) si sono ritrovati di fronte al Teatro Michetti per incontrare i giornalisti con una “Manifesta Azione” di protesta. Seduti, come attori immobili e come spettatori in attesa, di fronte al simbolo dello stato attuale della cultura abruzzese, il Teatro Michetti di Pescara che rappresenta appieno lo stato attuale della cultura e dell’arte della Regione: un Teatro dal glorioso passato ma oggi, tristemente vuoto e pieno di macerie.

