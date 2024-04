Passaggio del “Giro d’Abruzzo” a Pescara: sospesa attività scolastica in via Cavour

PESCARA – Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha emesso nel pomeriggio un’ordinanza sindacale che dispone la sospensione delle attività scolastiche nel plesso di via Cavour (Istituto comprensivo 5) nella giornata del 9 aprile 2024, questo per via del concomitante svolgimento della gara ciclistica “Giro d’Abruzzo”.

Il provvedimento ha accolto la richiesta della dirigente scolastica del citato istituto, Daniela Massarotto, in considerazione dei disagi che potrebbero derivarne per alunni e genitori data la prossimità dell’ingresso del plesso all’area di passaggio della gara ciclistica che prevede appunto il traguardo della prima tappa proprio nel capoluogo adriatico.

La frazione si concluderà infatti in Piazza Duca degli Abruzzi, transitando per via Nazionale Adriatica Nord, evento che ha determinato la necessità di istituire per quella data limitazioni del traffico veicolare nelle strade cittadine in prossimità della zona interessata dal passaggio dei ciclisti, con possibili ripercussioni sul trasporto pubblico e difficoltà alla circolazione veicolare in termini di praticabilità e sicurezza stradale.