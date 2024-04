Ciclismo, parte da Vasto il Giro d’Abruzzo Juniores: le modifiche alla viabilità

Il via il 9 aprile da Piazza Rossetti. Per motivi di sicurezza é stato necessario interdire il transito e la sosta di alcune strade

VASTO – Partirà da Vasto il 9 aprile la prima edizione del Giro d’Abruzzo, l’evento che torna in calendario dopo 17 anni. Con quattro tappe che toccheranno tutte le province della Regione Abruzzo l’iniziativa si concluderà a L’Aquila il 12 aprile. Il via è previsto alle ore 11:30 da Piazza Rossetti a Vasto.

“Il centro storico si trasformerà in un grande villaggio che richiamerà i tanti appassionati delle

due ruote, ma anche tanti cittadini e curiosi. Il corteo dopo aver percorso Corso Garibaldi, Piazza Verdi proseguirà per via Ciccarone, via del Porto e la Statale 16. Il Giro d’Abruzzo dimostra ancora una volta che Vasto – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – è la città ideale per ospitare eventi sportivi di questo genere. Una grande opportunità di promozione per mostrare a tutti coloro che seguiranno la competizione le bellezze del nostro paesaggio”.

Viabilità

Per motivi di sicurezza stradale e al fine della buona riuscita della manifestazione si rende

necessario interdire il transito e la sosta di alcune strade.

Il giorno 08 aprile 2024 dalle ore 08.00 al giorno 09.04.2024 (fino a cessate esigenze) è vietato il transito è la sosta ai veicoli, escluso i mezzi a seguito del Giro D’Abruzzo, nelle seguenti strade:

– Piazzale Histonium

– Via Cavour, tratto compreso da Via IV Novembre a Piazza Rossetti

– Corso Italia, tratto compreso da Via XXIV Maggio a via IV Novembre

– Via XXIV Maggio, tratto compreso da Via Cavour a Corso Italia

– Piazza Rossetti, tratto compreso da Via Cavour a Via Vittorio Veneto

– Piazzale Tommaso Saraceni

– Via Giulia

– Via Conti Ricci

– Via Don Milani

– Piazzale Remo Gaspari.

Il giorno 09 aprile 2024 dalle ore 05.00 fino a cessate esigenze è vietata la sosta con rimozione

forzata a tutti i veicoli, escluso i mezzi a seguito del Giro D’Abruzzo nelle seguenti strade:

– Via Giulia;

– Via Vittorio Veneto;

– Corso Garibaldi;

– Piazza Verdi;

– Corso Mazzini (tratto compreso da Piazza Verdi a via Ciccarone);

– Via Ciccarone;

– Via del Porto.

il giorno 09 aprile 2024 fino a cessate esigenze è vietato il transito a tutti i veicoli, escluso i

mezzi a seguito del Giro D’Abruzzo nelle seguenti strade/piazze e negli orari di seguito di seguito

indicati:

– Via Giulia tratto compreso da Via Vittorio Veneto a Viale D’Annunzio (dalle ore 07.00/fine

cessate esigenze);

– Via Vittorio Veneto (dalle ore 07.00/fino a cessate esigenze);

– Corso Garibaldi (dalle ore 07.00/fino a cessate esigenze);

– Piazza Verdi (dalle ore 09.30 / fino a cessate esigenze);

– Corso Mazzini (dalle ore 09.30 / fino a cessate esigenze);

– Via Ciccarone (dalle ore 09.30 / fino a cessate esigenze);

– Via Del Porto (dalle ore 09.30 / fino a cessate esigenze);

– Via Crispi (dalle ore 09.30 / fino a cessate esigenze).