Coronavirus in Abruzzo, i dati del 1° novembre

Notizie del 1° novembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamento sono 371 i ricoverati, 29 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 1 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 30 ottobre si registravano 428 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registrava 2 nuovi casi e sale a 542 (si tratta di un 71enne della provincia di Teramo e di una 83enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3764 dimessi/guariti (+74 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 5796. 355 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 27 in terapia intensiva, mentre gli altri 5414 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il prossimo report sarà emanato lunedì 2 novembre.

In Abruzzo si registrano 450 nuovi positivi su 3887 tamponi analizzati. 171 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 137 a quella di Teramo, 59 a quella di Pescara, 93 quella di Chieti. Otto decessi. I ricoverati in malattie infettive sono 371 (+16), in terapia intensiva 29 (+2). Gli attualmente positivi sono 6203 (+407). Il totale risulta superiore di 10 unità per residenze che non erano state inserite precedentemente.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 30 ottobre 2020 parlava di 31.758 nuovi casi 17.966 ricoverati, 1.843 quelli in terapia intensiva; 297 decessi.

A fronte del secondo gorno consecutivo con un numero di contagi superiore a 31mila, alle 18 di ieri é stato convocato d’urgenza il Comitato Tecnico Scientifico. Stando alle indiscrezioni trapelate (anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha anticipato che il prossimo DPCM sarà più restrittivo), il Governo starebbe valutando l’istituzione di zone rosse dove l’indice Rt è più alto e una stretta anche agli spostamenti tra le Regioni. Potrebbero essere predisposti Hotel Covid dove ospitare persone che, non avendo la possibilità di isolarsi a casa, rischiano di contagiare i familiari; inoltre potrebbe essere ampliata ala didattica a distanza con lezioni in presenza previste soltanto fino alla seconda media e didattica a distanza dalla terza media a tutte le scuole superiori.

Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per stamattina alle 9, in videoconferenza, i rappresentanti delle Regioni, dell’Anci e dell’Upi; alla riunione parteciperà anche il Ministro della Salute Roberto Speranza. In giornata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sentirà i Presidenti di Senato, Elisabetta Casellati, e Camera, Roberto Fico, rappresentando la volontà del governo di avere già lunedì un confronto parlamentare in vista di un nuovo decreto che il Governo intende adottare già la sera del 2 novembre. Conte ha anche invitato i leader delle opposizioni ad indicare un rappresentante delle rispettive forze politiche che parteciperà ad un tavolo di confronto.