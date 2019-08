Amichevole Pineto – Pescara 1-2: in gol Tumminello e Borrelli

Ottima cornice di pubblico per il match disputato ieri sera al “Mariani – Pavone”. Domenica primo incontro ufficiale con la Coppa Italia

PINETO – Si è disputata ieri sera, 4 agosto alle 20.30 presso lo Stadio “Mariani – Pavone” di Pineto l’amichevole tra la squadra locale e il Pescara. Successo per 2-1 dei biancazzurri che dopo i test durante il ritiro contro Delfino Flacco Porto e Renato Curi Angolana (squadre militanti nel campionato Eccellenza) hanno affrontato una squadra di Serie D guidata dall’ex tecnico Massimo Epifani. Si tratta dell’ultimo match prima del debutto ufficiale in Tim Cup e successivamente in Campionato. Passando alla partita Zauri è partito con il 4-3-3 provando in avanti Galano con Tumminello e Brunori. Dopo 18 minuti si sblocca il match grazie a Tumminello che ricevuta una verticalizzazione di Busellato supera con il mancino in area Shiba. Alla mezz’ora arriva il pari del Pineto con Alessandro su assist di Amadio. Nella ripresa girandola di cambi con i biancazzuri che si propongono in avanti Cisco, Di Grazia e Borrelli. Proprio quest’ultimo al 26′ trova la rete del successo sfruttando una ribattuta in area. Archiviata questa amichevole adesso si torna a fare sul serio. Infatti domenica prossima, 11 agosto dicevamo in campo per la Coppa Italia nel match all’Adriatico contro il Mantova che ha superato per 2-0 il Siena in trasferta.

Tabellino dell’amichevole Pineto – Pescara

Pineto 1° tempo: Shiba, Cissè, S. Amadio, Pepe, Sarritzu, Pippi, Alessandro, Marini, Marianeschi, Orlando, Massa

Pineto 2° tempo: Amadio, Bianciardi, Ghanam, Gagliardi, Ciarcelluti, Camplone, Pierpaolo, Perini, Di Giovacchino, Restaneo, Bianco, Festa

Pescara 1° tempo: Kastrati, Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Palmiero, Busellato, Ventola, Galano, Brunori, Tumminello

Pescara 2° tempo: Sorrentino, Vitturini, Ciofani, Marafini, Elizalde, Bruno, Selasi, Ndiaye, Cisco, Borrelli, Di Grazia. A disposizione: Farelli, Camilleri, Zappa

Reti: 18′ Tumminello, 30′ Alessandro, 71′ Borrelli

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio