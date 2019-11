Coppa di Natale, 9° rievocazione storica tracciato Loreto – Penne

Domenica 17 novembre 2019 si disputa la rievocazione della Coppa di Natale. Partenza da Loreto alle 11.30 e arrivo per le 13 a Penne

PENNE – Domani mattina 17 novembre 2019 si disputa a Loreto–Penne la Coppa di Natale ovvero la rievocazione della prima corsa in salita per automobili effettuata in Abruzzo. Lo scorso anno ha trionfato l’avvocato Mauro Giansante. L’evento è organizzato dall’amministrazione di Penne e dall’Old Motors Club d’Abruzzo. Di seguito andiamo a vedere il programma della giornata di questa che è la nona edizione.

PROGRAMMA

dalle 8:30 alle 10 arrivo dei partecipanti e iscrizione

dalle 10 alle 11 convegno nella Sala consiliare su «Il marchese de Sterlich al primo Gran Premio di Montecarlo del 1929»;

alle 11 trasferimento delle vetture in piazza Garibaldi, a Loreto Aprutino;

alle 11:30 inizio rievocazione sul percorso Loreto-Penne,

all 13 conclusione della gara,

alle 13:30 pranzo nel ristorante Tatobbe, durante il quale sarà effettuata la premiazione