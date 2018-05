Coppa delle Nazioni Ambassador, Velia Angelini nella squadra italiana vincitrice

MILANO – Per la prima volta nella storia degli Ambassador, il Team Italia sale sul gradino più alto del podio trionfando nella Coppa delle Nazioni nel CSIV di Ornago negli impianti delle Scuderie della Malaspina.

La squadra italiana per tre quarti composta da amazzoni é prima davanti al team della Germania, della Francia, della Svizzera, e altre squadre, ben 9 al via.

“É una vittoria particolarmente importante, doppia soddisfazione sia per la prova eccellente della mia cavalla Ultrachic di Villagana che per il risultato della squadra. Rappresentare l’Italia è un onore e un impegno – dichiara a caldo Velia Angelini appena rientrata ad Avezzano nella sua Scuderia i Mandorli – le mie vittorie, i miei risultati positivi li devo anche al mio personale team, l’organizzazione che ho alle spalle nella scuderia, Alessia Di Matteo che mi segue sempre e che è anche il mio ufficio stampa, la mia famiglia, i miei fans. Questo è uno sport molto particolare dove per essere vincenti hai bisogno di tanti elementi, non bastano la tua forma fisica e il tuo talento”.

A congratularsi con Velia Angelini, tra gli altri, il selezionatore Raffaele Tagliamonte presente alla manifestazione e telefonicamente il Presidente federale Avv. Marco Di Paola.

Il binomio Velia/Ultrachic colleziona dunque un altro risultato utile per la corsa alle qualificazioni ai Campionati Europei Ambassador di salto ostacoli che si terranno a giugno in Germania.