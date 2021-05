Coppa del Mondo di paraciclismo, buone prove per Tarlao e Addesi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Team Go Fast con Pierpaolo Addesi e Andrea Tarlao ha fatto sentire la propria presenza in maniera forte e decisa nella trasferta in Belgio a Ostenda per la prima prova stagionale di Coppa del Mondo di paraciclismo nella quale la nazionale italiana del commissario tecnico Mario Valentini si è confermata una potenza di caratura mondiale e sulla strada giusta per essere ancor più competitiva verso i Mondiali in Portogallo e le Paralimpiadi di Tokyo.

Superando notevoli difficoltà tecniche, organizzative e logistiche, legate all’emergenza sanitaria in corso, è stata una prova di spessore da parte del gruppo azzurro, avvalorata dalle ottime performances della coppia del Team Go Fast Addesi-Tarlao nella categoria MC5.

Nella gara in linea, Addesi ha agguantato un bel quarto posto ed è stato bravissimo ad inserirsi nella lotta per aggiudicarsi il podio che lo ha sfiorato per una manciata di secondi. Addesi ha movimentato la corsa e sul traguardo ha chiuso alle spalle dell’olandese Daniel Abraham Gebru e dei francesi Kevin Le Cunff e Dorian Foulon, non da meno è stato il campione del mondo in carica Andrea Tarlao che ha terminato al sesto posto.

Un quinto posto di tutto rispetto, invece, per Tarlao nella gara a cronometro conclusa con il quinto tempo di 40’05”, buona la prova di Addesi che ha chiuso in 44’48” ma accreditato del 17°miglior tempo.

“Anche se non sono arrivate le medaglie è un riconoscimento all’impegno di entrambi gli atleti che sono un valore aggiunto della nazionale italiana di paraciclismo e del nostro team – spiega il presidente Andrea Di Giuseppe – Hanno recitato bene la loro parte, ci tenevano a far bene, accarezzando il podio, ma sono stati all’altezza della situazione, dando segnali importanti in previsione dei prossimi Mondiali tra un mese in Portogallo e delle Paralimpiadi a Tokyo”.