Convegno “Parità di genere….. e nello sport” domani a L’Aquila

L’AQUILA – Parità di genere nel mondo del lavoro, nello sport, nell’istruzione, nella politica, nell’imprenditoria, nella ricerca e nell’informazione. Di questo si parlerà nel convegno che si terrà domani 21 dicembre, con inizio alle ore 10, nella sede dei Licei annessi al Convitto nazionale Cotugno, in via Leonardo da Vinci, all’Aquila.

Il convegno “Parità di genere….. e nello sport” è organizzato dalla Polisportiva L’Aquila Hockey nell’ambito del ricco calendario di “L’Aquila, città europea dello sport 2022”.

“L’iniziativa”, dichiara la presidente della Polisportiva L’Aquila Hockey, Stefania Ciocca, “vuole sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare il mondo della scuola, sulle problematiche, ma anche le opportunità legate al tema della parità di genere in diversi ambiti della vita sociale. Il parterre scelto, per portare una testimonianza tangibile agli studenti, è rappresentativo di molte realtà e ambiti della professione, che vedono le donne impegnate in prima linea, compreso lo sport. Il dialogo con le giovani generazioni”, afferma Ciocca, “può portare ad una presa di coscienza di quanto, ancora oggi, la parità di genere sia tema di discussione e di approfondimento”.

Al convegno, dinanzi agli studenti organizzati dal prof. Filippo Sette, parteciperanno Stefania Ciocca, Presidente Polisportiva L’Aquila Hockey, Serenella Ottaviano, Dirigente scolastica Convitto Nazionale “Domenico Cotugno”, Manuela Tursini, Assessore Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Valeria Gallese, Aquilana Lana Italiana, Ilaria Sarnari, difensore Nazionale Italiana Hockey, Serena Cenatiempo, Ricercatrice Gran Sasso Science Institute, Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice e Stefano Di Salvatore, Docente Master Diritto sportivo in UniCusano.