Convegno su medicina di base nelle comunità rurali e montane d’Abruzzo

PESCARA – Un convegno sull’importante ruolo che la medicina di base svolge nelle comunità rurali e montane d’Abruzzo, affrontando le sfide uniche che tali aree geografiche presentano nel fornire assistenza sanitaria di qualità a tutti i cittadini. Questo il tema dell’appuntamento previsto per giovedì 22 giugno 2023, presso la Sala E. Camplone della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in Via Conte di Ruvo, 2 a Pescara.

Ospiti del convegno una serie di relatori esperti nel campo della medicina di base, provenienti da diverse istituzioni sanitarie di prestigio che condivideranno le loro conoscenze, esperienze e le migliori pratiche per affrontare le problematiche specifiche che riguardano le comunità rurali e montane del territorio.

L’evento è organizzato da “Ruralità e Solidarietà” ETS con il patrocinio e la collaborazione organizzativa di Cia Abruzzo, Anp Abruzzo e dei volontari del Servizio Civile Inac Abruzzo.