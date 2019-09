Convegno su l’affidamento familiare: riflessioni all’Aurum

Il 27 settembre si svolgerà un seminario gratuito per Assistenti Sociali presso la sala Tosti. Previsti crediti ORAS Abruzzo, tutte le informazioni utili per partecipare

PESCARA – L’affido familiare è un istituto che permette a una famiglia, a una coppia o a un singolo di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore italiano o straniero la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà o di crisi, tale da impedire l’accudimento del bambino o del ragazzo stesso, su disposizione di un Tribunale e con il monitoraggio del Servizio Sociale Professionale.

Durante il periodo di affido familiare, il bambino rimane di norma in contatto con i suoi genitori o con la famiglia di origine. La famiglia affidataria, intanto, deve assicurare al minore il mantenimento materiale, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive, rispondendo dunque a tutte le sue esigenze materiali e psicologiche in attesa che la famiglia originaria torni ad essere in grado di assolvere ai propri compiti di accudimento e cura. Nel momento in cui il bambino torna presso i suoi genitori, gli affidatari hanno diritto a mantenere i rapporti con lui.

Vista la complessità dell’istituto dell’affido familiare, la Cooperativa Sociale Kaleidos, che dal 2010 si occupa del contrasto al pregiudizio infantile, ha voluto promuovere un tavolo di discussione, rivolto ad assistenti sociali, attraverso il quale individuare le strategie di intervento più efficaci e funzionali ai fini di una riuscita e di un esito favorevole dell’esperienza d’affido, sia per i minori coinvolti sia per le famiglie d’origine, famiglie affidatarie e la rete sociale di supporto e sostegno.

L’Appuntamento è per il 27 Settembre, dalle ore 9 alle 14, presso L’Aurum, con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara, dell’Ordine Regionale degli Psicologi, con l’accreditamento dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali e con il coordinamento Italiano servizi maltrattamento all’infanzia (Cismai).

Interverranno il Sindaco di Pescara Carlo Masci, L’assessore regionale alle politiche sociali Piero Fioretti, L’Assessore Regionale alla salute, famiglia e pari opportunità Nicoletta Verì, Il presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila Cecilia Angrisano, La referente Cismai Regione Campania e componente commissione Cismai sull’affido Marianna Giordano, lo Psicoteraputa, Vice Presidente della Cooperativa Kaleidos Giuseppe Rasetti e la professoressa Claudia Pirone.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: kaleidos.segreteriaseminario@gmail.com o www.cooperativakaleidos.it