Pescara basket, Fasciocco in biancazzurro anche la stagione 2020/2021

Nonostante diverse richieste ricevute anche da categoria superiore, il giovane lungo rosetano ha deciso di continuare a sposare il progetto biancazzurro e sarà una pedina fondamentale nel roster di coach vanoncini

PESCARA – Il Pescara Basket comunica ufficialmente che il lungo under Domenico Fasciocco vestirà anche per la stagione 2020/2021 la casacca biancazzurra. Classe 2000, dopo aver mosso i primi passi nella sua città Roseto passa al Pescara Basket, con cui ha disputato nel 2015/2016 e nel 2016/2017 il campionato Under 18 d’Eccellenza, oltre ad essere stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie D contribuendo con 10,3 punti di media in 18 gare disputate, nel 2017/2018 si fa valere anche al piano di sopra in C Silver, mantenendo inalterata la sua media di realizzazione, con un high di 24 punti e collezionando anche qualche presenza in panchina in Serie A2 con il Roseto Sharks.

Nella stagione 2018/2019 si trasferisce a Campli in Serie B, dove da debuttante assoluto nella categoria viaggia a 4,4 punti di media in 21,6 minuti prima del passaggio a Gennaio all’Amatori Pescara che lotta per il vertice, trovando comprensibilmente minor spazio nelle rotazioni di coach Rajola, ma capace comunque di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa, togliendosi anche la soddisfazione della promozione in Serie A2 negli spareggi di Montecatini.

Tornato alla base nella scorsa stagione, “Mimmo” si disimpegna più che egregiamente agli ordini di coach Fabbri, viaggiando alla media di quasi 10 punti in diciotto gare disputate prima dell’interruzione.

Fasciocco, seppur ancor giovanissimo, può vantare già una discreta esperienza a livello senior e già nello scorso campionato ha fatto vedere progressi più che notevoli, come ad esempio il miglioramento esponenziale da oltre l’arco dei tre punti, dove sta diventando un autentico cecchino. Inoltre ha già dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista nei momenti decisivi anche dei big match: come dimenticare i due derby con l’Amatori quando le sue giocate sono state determinanti per entrambe le vittorie dei biancazzurri.

Nonostante le numerose richieste ricevute anche da categorie superiori, ha deciso di continuare a sposare il progetto biancazzurro e nella prossima stagione sarà una pedina fondamentale nelle rotazioni di coach Vanoncini, senza dimenticare tutti gli altri giovani del florido vivaio pescarese che saranno stabilmente integrati alla prima squadra a conferma delle grandi ambizioni della società del presidente Di Censo, che punta a far bene in questa stagione ed in quelle a venire anche e soprattutto puntando e dando fiducia ai propri ragazzi del settore giovanile.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzati, oltre ad alcuni colpi di notevole spessore per quanto riguarda i senior, gli altri under biancazzurri che, insieme a Mimmo, avranno un ruolo importante nel roster della prima squadra per la stagione 2020/2021.

Inoltre è in fase di definizione anche un accordo di collaborazione con una importante società abruzzese per quanto riguarda il settore giovanile, i cui dettagli saranno svelati a breve.