Controlli su circolazione stradale e sanzioni anti-covid nel teramano

CAMPLI – Intensificati, nell’entroterra Vibratiano, i controlli dei Carabinieri alla circolazione stradale ed alle norme di contenimento del contagio da Covid-19. Nello specifico a Campli, i militari della locale Stazione, al termine di una breve indagine, hanno identificato e deferito a piede libero al Tribunale di Teramo V. L. 50enne del posto, che dovrà rispondere di lesioni personali colpose, fuga del conducente in caso di lesioni ed omissione di soccorso.

L’uomo, a bordo della propria utilitaria, transitando lungo la s.p. 17 in quel Comune, ha urtato la bicicletta condotta da un 25enne, del luogo, facendolo rovinare per terra ed omettendo di prestare soccorso. La vittima, trasportata e medicata presso l’Ospedale Civile di Sant’Omero veniva giudicata guaribile in gg. 10 (dieci) s.c. e dimessa. Le immediate indagini, con l’ausilio di alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente e che hanno chiesto immediatamente i soccorsi hanno consentito ai militari dell’Arma di risalire all’autore che è stato pertanto denunciato.

A Sant’Egidio alla Vibrata (te), i Carabinieri della locale stazione, hanno identificato e segnalato in stato di libertà 46enne di Civitella del Tronto responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza alcolica e guida senza patente perché revocata.

In questa circostanza l’uomo, alla guida della propria autovettura fiat stilo, incurante della presenza della pattuglia dei Carabinieri, li sorpassava ad alta velocità cercando di dileguarsi per le vie cittadine. Lo stesso veniva fermato al termine di un breve inseguimento dai militari operanti. Da subito è sembrato alquanto alticcio ed inviato a sottoporsi ad accertamento con l’etilometro si è rifiutato categoricamente. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l’uomo era alla guida dell’autovettura sprovvisto di patente di guida perché revocata dalla Prefettura di Teramo nel 2010.

Nella circostanza elevate contravvenzioni al C.d.S. per un totale di € 1.216 e decurtati 23 punti della patente di guida già revocata e sanzionato in merito alla violazione delle normativa anti-covid in quanto veniva fermato fuori del comune di residenza senza comprovate esigenze.