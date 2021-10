I Vini d’Abruzzo protagonisti a Verona dal 17 al 19 ottobre con un’area consortile e un’area tasting con oltre 60 referenze in degustazione

ORTONA – Continua il calendario di appuntamenti fieristici e di eventi, in Italia e all’estero, del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo che si fa portavoce dell’enologia regionale. A Verona, in questa edizione speciale del Vinitaly che da sempre rappresenta l’appuntamento di riferimento internazionale per gli operatori del settore, vi sarà un’area consortile con diverse Aziende pronte a raccontare tutte le novità.

Dal 17 al 19 Ottobre si aspettano a questo appuntamento tutti i principali player del settore e la volontà è quella di far scoprire dal vivo – dopo tanti mesi di appuntamenti digitali – lo scenario del mercato vitivinicolo italiano. “Questa presenza a Verona è un tassello importante del nostro calendario di ripartenza per poter dialogare con gli operatori del settore”, spiega Valentino Di Campli presidente del Consorzio, che ormai da mesi è ripartito su quasi tutti i mercati con gli eventi, non più solo digitali, per tenere alta l’attenzione sulle cinque DOC e sulle sette IGT che il Consorzio tutela. “In attesa della prossima edizione tradizionale del Vinitaly, calendarizzata per Aprile, abbiamo voluto presenziare anche a questa special edition proprio perché il nostro settore ha bisogno del confronto diretto con il mercato; avremo in degustazione molte referenze, dal Montepulciano d’Abruzzo all’Abruzzo Pecorino senza tralasciare Cerasuolo e Trebbiano d’Abruzzo, tra le novità anche gli spumanti da uve autoctone”, continua Di Campli che, nella serata di domenica, incontrerà a Verona assieme al Consorzio anche una delegazione di stampa del settore -italiana ed estera – in una cena tutta dedicata alle eccellenze vitivinicole abruzzesi.