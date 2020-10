Conservatorio Musica ‘Braga’ al III Forum Internazionale del Gran Sasso

Il 1° ottobre aprirà l’evento con il Coro mentre il 2 ottobre racconterà la straordinaria esperienza maturata con il ‘Braga per il Sociale’

TERAMO – “Sarà il Coro del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo ad aprire, giovedì primo ottobre, il III Forum Internazionale del Gran Sasso 2020 e sarà sempre il Conservatorio a condurre i lavori della seconda giornata di dibattito, venerdì 2 ottobre, raccontando la straordinaria esperienza maturata con il ‘Braga per il Sociale’, attraverso la quale per quattro anni abbiamo portato la musica nei luoghi del dolore, della sofferenza, ma anche dell’accoglienza e della solidarietà, ovvero ospedali, case di detenzione e Case di ospitalità per minori soli. Per la nostra struttura didattico-formativa sarà un’occasione importante di confronto con altre Istituzioni e professionisti di rilevanza internazionale, come il Maestro Nazzareno Carusi del Teatro La Scala di Milano, ma soprattutto una vetrina ineguagliabile che ci permetterà di far emergere la formazione a tutto tondo offerta e garantita dal ‘Braga’”.

Lo ha detto il Direttore del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo, il maestro Federico Paci, ufficializzando la partecipazione, a partire da domani, del Conservatorio al III Forum Internazionale del Gran Sasso – 2020, promosso da Università di Teramo e Diocesi di Teramo-Atri, con l’arcivescovo Monsignor Francesco Leuzzi.

“Come ha sottolineato lo stesso Monsignor Leuzzi, il Forum si presenta come un momento di riflessione e di collaborazione accademica tra le diverse realtà scientifiche nazionali e internazionali per favorire la crescita culturale del Paese nel suo cammino di ripartenza, parlando soprattutto ai giovani per essere fonte di ispirazione e di motivazione per un rinnovato impegno alla preparazione personale – ha spiegato il Direttore Paci -. E, in tale ambito, il Conservatorio ‘Braga’ ha accolto subito l’invito a essere parte attiva dell’evento portando il nostro contributo, musicale e formativo. Domani, giovedì primo ottobre, ad aprire la giornata inaugurale del Forum, nell’Aula Magna dell’Università di Teramo, sarà proprio il Coro del Conservatorio diretto dal Maestro Paolo Speca e con il maestro Piergiorgio Del Nunzio all’Organo, con due momenti musicali, il primo alle 16, il secondo alle 18.30, a chiusura della prima giornata. Venerdì 2 ottobre, i riflettori del Forum saranno accesi proprio sulle attività portate avanti dal Conservatorio con la Sessione ‘Investire in una nuova Progettualità Sociale – Il Ruolo della Terza Missione nel Sistema Afam’, dove racconteremo il lavoro portato avanti con ‘Braga per il Sociale. Un progetto per ricostruire il territorio attraverso la musica’. In questo periodo di grande confusione, anche emotiva a causa della pandemia, il panorama culturale, artistico e formativo è infatti chiamato a interrogarsi sulle nuove modalità di fruizione sia in termini di formazione che di indotto. Resilienza della musica, resilienza del territorio espresse attraverso le linee della Terza Missione nelle Istituzioni di Alta Formazione, ovvero la cultura aperta e resiliente coraggiosamente trasformata in un modello prevalente di nuova progettualità culturale e sociale che richiede anche un cambio di prospettiva per costruire nuovi modi di convivenza radicati sul rispetto, la reciprocità e la responsabilità, principi che riguardano non solo la sicurezza e la salute, ma il senso della nostra stessa umanità. In risposta a questa visione, la Terza Missione attuata nel sistema Afam fa riferimento necessariamente a nuovi modelli di formazione culturale in territori di crisi complessa, e in tali termini la progettualità diffusa e messa in atto da quattro anni dall’Istituto Superiore Statale di Studi Musicali e Coreutici ‘Braga’, ovvero ‘Braga per il sociale’ realizza in modo sistemico e sistematico corsi, concerti e formazione all’interno di altrettante realtà complesse come la Casa Circondariale di Teramo, l’Ospedale ‘Mazzini’ di Teramo, le Case Famiglia di Scerne di Pineto e Tortoreto e la Residenza per anziani ‘De Benedictis’, rappresentando un modello d’eccellenza in termini di funzionalità sociale del sistema d’Alta Formazione, in grado di raccordare i tre pilastri d’investimento del settore: la Formazione, la Ricerca e l’Indotto”.

La giornata di venerdì 2 ottobre si aprirà dunque sempre nell’Aula Magna dell’Università di Teramo, alle 10 con il Direttore Federico Paci sul tema ‘Investire in una nuova progettualità sociale’; Monsignor Vincenzo De Gregorio, del Pontificio Istituto di Musica Sacra, su ‘La musica come strumento di prevenzione e benessere nella relazione sociale’; Tatjana Vratonjic, vicedirettore del Conservatorio ‘Braga’, su ‘Braga per il Sociale’; Nazzareno Carusi, del Teatro della Scala di Milano, membro della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, su ‘Quel che la musica dà’; Antonio Caroccia, docente del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli e membro della Società Italiana di Musicologia, su ‘Gli insegnamenti musicologici nell’Afam: stato e prospettive’; Rossella Gaglione, dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’ su ‘Alle radici dell’umano tra musica e filosofia. Il paradigma del rito/sacrificio’; a chiudere i lavori sarà Maica Tassone, docente del ‘Braga’, su ‘Didattica musicale, integrazione e identità nel riordino del sistema nazionale di istruzione e formazione’.