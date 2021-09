Consegnate due Ecoisole a San Pio delle Camere e Castelnuovo

Nelle Ecoisole si possono inserire carta, cartone, plastica, metalli, secco residuo e lateralmente pile e farmaci

SAN PIO DELLE CAMERE – Sabato 11 settembre verranno inaugurate e attivate da ASM Spa l’Aquila, nel comune di San Pio delle Camere due Ecoisole, una nel comune e l’altra nella frazione di Castelnuovo.

Con l’attivazione si da la possibilità, non solo ai residenti di usufruire del servizio aggiuntivo alla raccolta differenziata già presente, ma ai turisti e agli utenti delle seconde case di usufruire del servizio raccolta differenziata tramite le Ecoisole.

Le Ecoisole sono dotate di 5 bocchette dove inserire i rifiuti differenziati, una per la carta e il cartone, una per la plastica e i metalli, una per l’organico, una per il vetro e una per indifferenziato Secco Residuo, lateralmente si trovano piccole bocchette per pile esauste, farmaci scaduti, e piccoli RAEE (es. telefonini)

Ogni Ecoisola è personalizzata con foto realizzata in alta risoluzione.

L’attivazione delle Ecoisole sabato 11 settembre, si terrà dalle ore 16.00 alle 17.00 nel comune di San Pio delle Camere con un incontro con la popolazione, dove ASM Spa darà una dimostrazione del funzionamento dell’Ecoisola e indicazioni sulle buone pratiche della raccolta differenziata, dalle 17.30 alle 18.30 si passerà ad illustrare l’Ecoisola nella frazione di Castelnuovo.