Consegna attestati gratuiti corso lingue a Erga Omnes di Chieti

CHIETI – L’Associazione Erga Omnes, molto attiva nelle politiche giovanili e sociali nel chietino e non solo, ha organizzato, presso la sua sede operativa di Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex Centro Sociale San Martino), un corso gratuito di lingua inglese ed un corso di lingua spagnola, livello base.

Le lezioni sono state condotte da Flavia Flores Quintana, insegnante madrelingua spagnola e italiana, laureata in lingue e letterature straniere (con il massimo dei voti), con esperienza di studio negli Stati Uniti d’America.

Giovedì 30 giugno, a conclusione del percorso formativo, sono stati consegnati gli attestati ai corsisti, di varie fasce d’età. “L’impegno di Erga Omnes”, dichiara il Presidente e Fondatore Pasquale Elia, “è ormai presente sul territorio dal 2011, grazie ai volontari, studenti, neolaureati e professionisti, che mettono a disposizione le loro competenze a favore della cittadinanza. A settembre ripartiranno altri corsi gratuiti, aperti a tutti, nel periodo estivo l’Associazione però non si riposa, perchè continuerà con i suoi servizi a supporto dei bambini e ragazzi con disabilità, a luglio ed agosto. E tanti altri progetti sono in cantiere, pronti a partire”.