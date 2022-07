Uila Uil primo sindacato alla Amadori di Mosciano Sant’Angelo

MOSCIANO SANT’ANGELO – Alla All Coop (Amadori) di Mosciano Sant’Angelo la Uila Uil è il primo sindacato. Lo hanno decretato ieri, 29 giugno 2022, i lavoratori dello stabilimento, che nel corso delle votazioni per il rinnovo degli Rsu su 1285 voti validi ne hanno dati ben 458 alla Uila, pari a sei rappresentanti eletti, 443 alla Fai Cisl (cinque rappresentanti) e 378 alla Flai Cgil (cinque rappresentanti). Gli eletti della Uila sono: Alfonso Staffilano, Marisa Valle, Daniela Massetti, Francesco Bonaduce, Adele Lorella Ranalli.

“Si tratta – commenta Delfino Coccia, segretario della Uila Teramo – di un risultato davvero importante, in quanto nell’ultimo rinnovo avvenuto quattro anni fa eravamo l’ultimo sindacato con tre seggi su sedici, mentre nelle votazioni di ieri abbiamo raddoppiato le nostre preferenze diventando il primo sindacato, oltre naturalmente a raddoppiare i seggi che sono diventati sei su sedici. È stato premiato, così, il nostro lavoro, fatto di impegno, coinvolgimento, attenzione ai problemi dei lavoratori. E il buon lavoro, come sempre ripaga. Grazie a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, a tutti i candidati che si sono impegnati per questo risultato e congratulazioni agli eletti: ci metteremo subito al lavoro per il bene di tutti, sperando in un atteggiamento più collaborativo da parte dell’azienda, visto che fino ad oggi purtroppo non è stato così”.