Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, tavolo delle Attività produttive

L’AQUILA – Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno ha convocato per venerdì 13 settembre, alle 10,30, nella sede in via Campo di Pile, all’Aquila, il tavolo della attività produttive. La lettera di convocazione, a firma del direttore di Confindustria, Francesco De Bartolomeis, è stata inviata a tutti i presidenti e direttori delle associazioni di categoria che operano sul territorio.

“L’incontro”, si legge nell’invito, “verterà sullo sviluppo economico del nostro territorio, con particolare riferimento al tema della ricostruzione e alla problematica della restituzione delle tasse, sospese a seguito del sisma 2009”. La riunione fa seguito alla conferenza stampa indetta dai vertici di Confindustria il 6 settembre scorso, per rilanciare la vertenza sulle tasse che l’Europa richiede alle aziende aquilane e per sottolineare i risvolti occupazionali ed economici che tale operazione potrebbe avere sul tessuto locale.

Come sottolineato da Ezio Rainaldi, delegato di Confindustria alla ricostruzione, e dal direttore De Bartolomeis “sono 200 le aziende che rischiano di dover restituire quasi 130 milioni di euro, tra tasse arretrate e interessi di mora. Un migliaio, invece, i posti di lavoro a rischio”. Confindustria si è fatta promotrice dell’attivazione del tavolo delle Attività produttive, da cui usciranno le richieste e le indicazioni da trasmettere alla Regione e al nuovo Governo. L’innalzamento della soglia de minimis da 200mila a 500mila euro resta l’obiettivo primario.