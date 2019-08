Concorso canoro “Una voce per l’estate” nel weekend a Martinsicuro

Appuntamento per sabato 10 e domenica 11 agosto sul Lungomare Europa, all’altezza della rotonda Las Palmas. Accesso diretto alla semifinale del 25° Festival dell’Adriatico – Premio Alex Baroni

MARTINSICURO – Sabato 10 e domenica 11 agosto sul Lungomare Europa, all’altezza della rotonda Las Palmas, si svolgerà dalle ore 21:00 il concorso canoro “Una voce per l’estate”. L’evento, organizzato dal Comune di Martinsicuro con la collaborazione dalla Pro Loco di Martinsicuro darà accesso diretto alla semifinale nazionale della 25° edizione 2020 del “Festival dell’Adriatico – Premio Alex Baroni”.

“L’estate truentina si arricchisce di un nuovo, imperdibile evento musicale, un concorso canoro che, lungo due giorni, animerà il lungomare di Martinsicuro e, ne siamo certi, porterà tanti appassionati di musica e non solo” sottolineano il primo cittadino, Massimo Vagnoni, ed il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni. “Ringraziamo la Pro Loco per aver collaborato all’evento e invitiamo tutti ad intervenire numerosi”.

“Ringrazio tutti i miei volontari della Pro Loco per il loro operato gratuito e l’Amministrazione per la realizzazione di questo evento insieme al Comune” dichiara soddisfatto il Presidente della Pro Loco, Franco Consorti. “Mi associo a quanto detto dal Presidente ed aggiungo che, dal 1963, la Pro Loco ha sempre collaborato con ogni Amministrazione per la valorizzazione di Martinsicuro e del turismo locale. Continua a farlo da decenni con eventi di grande consenso popolare come questa ultima iniziativa” sottolinea il Vice Presidente della Pro Loco e presentatore della serata, Massimo Clementoni.