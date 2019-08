Carl Brave a Pescara: ecco chi apre il concerto, la probabile scaletta

Questa sera ultimo appuntamento con lo Zoo Music Fest al Porto Turistico dopo quelli d Salmo e Calcutta. Anticiperanno Breve le voci di Angelica, La Municipal e Fanoya

PESCARA – Tutto pronto per l’ultima serata dello Zoo Music Festival un festival che inserisce musica indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone. La rassegna, rientra nell’ambito di Estatica 2019, nell’area del porto turistico di Pescara e nelle precedenti serate ha portato Salmo e Calcutta.

Questa sera, sabato 10 agosto dalle 21.15 ad aprire il concerto di Carl Breve ci saranno Angelica, voce della nuova scena cantautore femminile italiana e l’intensa sinergia del duo La Municipal – risultato del grande successo durante la data di Calcutta, saliranno una seconda volta sul palco del festival i Fanoya.

Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Prezzo biglietto unico 23 euro.

Andiamo adesso a vedere la probabile scaletta dei brani che saranno proposti e delle brevi biografie dei quattro protagonisti della serata.

PROBABILE SCALETTA BRANI

Chapeau Camel blu Comunque Spunte blu Professorè Fotografia Pianto noisy Vita Noi Pub crawl Polaroid Alla tua Sempre in due Tararì tararà Noccioline Pellaria Mezzo cocktail Merci Vivere tutte le vite Posso Malibu

CARL BRAVE

CARL BRAVE al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un produttore e paroliere romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid”. Un disco emerso rapidamente e con forza dal tam tam del web per poi entrare stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo. Un nuovo sound fresco e coinvolgente scaturito dall’abile produzione di Brave che ha composto tutte le basi presenti nel disco. “Polaroid” ha conquistato tutta la penisola grazie anche alle decine di concerti sold-out messi a segno tra maggio 2017 e settembre 2018. La prolifica capacità compositiva di Carl Brave è sfociata nell’esordio solista “Notti Brave” (Disco di Platino). L’album, uscito a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane. Notti Brave è senza dubbio un disco che ha colpito nel segno, trainato dal singolo “Fotografia”(Triplo Platino) interpretato assieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. La produzione di Brave si sposa perfettamente con i due ospiti che colorano ulteriormente il pezzo con il loro stile inconfondibile. “Fotografia” con la sua immediata freschezza e sincerità è stato tra i più trasmessi dalle radio. Molti altri sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl. Le quindici tracce dell’album vedono infatti altre collaborazioni eccellenti come Coez, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti. Un caleidoscopio di generi e sfumature che, dal pop, all’indie, al rap fa il paio con l’instancabile verve di Carl Brave. Una continua ricerca di dettagli sonori che si riflette nei testi sempre densi di atmosfere e pratiche quotidiane in cui riconoscersi.A novembre 2018 esce “Notti Brave (After)”, presentato dal primo singolo estratto “Posso”(Disco di Platino), cantato con Max Gazzè. L’album è composto da sette tracce che vanno a formare il naturale sequel di “Notti Brave”.

ANGELICA

ANGELICA è conosciuta ai più per essere stata la leader dei Santa Margaret, band con la quale ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, con un tour di due anni che le ha viste protagoniste, inoltre hanno raggiunto la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima, suonato in Piazza Duomo per Ema’s prima dei Duran Duran e vinto gli Mtv Awards New Generation. Angelica Schiatti, è un’amante dei colori pastello, dei suoni leggeri e della pellicola vintage che applicherebbe volentieri anche alla retina dei suoi occhi, ANGELICA è pronta a capitalizzare l’esperienza di questi ultimi due anni in un’ avventura solista.

LA MUNICIPÀL

Dopo l’uscita del videoclip “I tuoi bellissimi difetti”, pubblicato in anteprima esclusiva su Rolling Stone Italia, LA MUNICIPÀL prosegue il tour estivo per presentare “BELLISSIMI DIFETTI” il nuovo album. I fratelli Carmine e Isabella Tundo, nuovi romantici e sperimentatori del pop d’autore, sono il cuore pulsante del progetto La Municipàl.

La band, vincitrice nel 2018 del premio 1M NEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio a Roma, si è esibita anche quest’anno sul palco del concertone di Piazza San Giovanni. Band che fa del Pop Crepuscolare la propria matrice stilistica, La Municipàl pubblica il suo secondo disco di inediti, uscito il 29 marzo per luovo e anticipato dai singoli “Vecchie dogane”, “I Mondiali del ‘18”, “Italian Polaroid”, “Mercurio Cromo” e “Punk Ipa”, rilasciati nel corso del 2018, seguiti da “Finirà tutto quanto” e dall’ultimo estratto “I tuoi bellissimi difetti”.

FANOYA

Dopo i tre singoli, “Ricordi gli accordi”, “Torno giovedi” e “Ti ho trovata su tinder”, il 19 Luglio è uscito “Generazione sushi” il primo disco dei FANOYA prodotto da Ventidieci e distribuito da Artist First. Il disco è una fotografia della società contemporanea, tra aperitivi, social, precarietà lavorative e app di incontri, le canzoni raccontano di modernità, sogni irrealizzabili, storie d’amore (in)finite e quotidianità, attraverso sonorità pop che rimangono in testa. Il tema del ricordo, tema centrale del disco è sempre declinato in maniera agrodolce, una piacevole nostalgia che non è un fardello di esperienze e sentimenti, ma un filtro fluorescente con cui osservare il presente, per restare leggeri. Quella dei Fanoya (Giacinto Brienza (voce/ chitarra) e Leone Tiso (synth)) è una storia fatta di oggetti: cresciuti tra un vecchio registratore Grunding e una tastiera Casio la loro è una ricerca musicale rivolta al synth-pop più moderno, in cui analogico e digitale si confondono, si mescolano, si intrecciano proprio come passato e presente.La produzione artistica è stata curata dal team di Indigo Music: Fabio Rizzo, già al lavoro con Eugenio in via di Gioia, Dimartino e Donato Di Trapani, nuovo tastierista di Paolo Nutini. Il mixing è stato affidato a Francesco Vitaliti e il mastering è firmato da Giovanni Versari (Thegiornalisti, Muse).