57° Cronoscalata svolte di Popoli nel weekend

La squadra di Civita Castellana sarà al via della gara abruzzese con il pilota aquilano Massimiliano Amicarella nella Racing Start 2.0

POPOLI – L’X Car Motorsport é pronta a prendere il via alla 57°edizione della cronoscalata Svolte di Popoli: al via della gara abruzzese, valida per il TIVM Nord e Sud, che è in svolgimento dal 9 all’11 agosto, sarà il pilota aquilano Massimiliano Amicarella.

Per Massimiliano, impegnato con una Clio RS3 nella Racing Start 2.0, si tratta della gara di casa e l’abruzzese é ben determinato a fare bene su un tracciato che conosce profondamente: l’obiettivo é quello di confermare le buone prestazioni degli anni passati e dimenticare il brutto weekend complicato da problemi tecnici, avuto alla Rieti-Terminillo.

Il programma di gara che è partito venerdì 9 agosto con le verifiche tecnico-sportive, mentre per sabato 10 Agosto sono previste due manches di prove. Domenica 11, invece, si si disputerà la gara su due manches.