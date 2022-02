Concorso Letterario “Città di Cologna Spiaggia”: la presentazione

GIULIANOVA – Domenica prossima, 27 febbraio, con inizio alle 17, l’ Associazione culturale “Il Faro” presenterà, presso il loggiato “Riccardo Cerulli” di piazza Belvedere, l’Antologia del Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, giunto alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Giulianova e dalla Città di Roseto degli Abruzzi, si svolge in collaborazione con il Polo Museale Civico e la Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi”. Porteranno il loro saluto il Vice Sindaco di Giulianova Lidia Albani e l’assessore alla Cultura di Roseto degli Abruzzi Francesco Luciani. Il Direttore dei Musei Civici di Giulianova Sirio Maria Pomante illustrerà il grande dipinto di Gonsalvo Carelli (Napoli 1818 – 1900) dal titolo “Grotta della Sibilla”, esposto nella Pinacoteca casa museo “Vincenzo Bindi” e scelto dall’associazione come immagine di copertina del volume antologico, omaggio al museo che ha riaperto da qualche mese le sue porte al pubblico.

La Presidente dell’Associazione culturale “Il Faro” Irene Gallieni presenterà quindi la raccolta che racchiude tutti i componimenti delle otto sezioni (tra le principali: Poesia, Narrativa, Racconto breve, Romanzo storico e Fiabe). Il pomeriggio sarà allietato dalla voce di Nancy Fazzini, dalla musica di Aldo Laurenzi e da interventi di autori presenti in sala. Conduce la serata Sara Palladini. Al termine sarà possibile visitare la Pinacoteca Civica “Vincenzo Bindi”, accompagnati per l’occasione dal Direttore. Per la visita è gradita la prenotazione al numero 0858021290. Per la partecipazione all’evento, infine, si richiedono Green Pass rafforzato e mascherina ffp2.