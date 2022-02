Palazzo Farnese a Campli illuminato con colori bandiera ucraina

Agostinelli: “Siamo vicini al popolo ucraino, alle donne, agli anziani, ai bambini e a tutti coloro che oggi sono colpiti dalle sofferenze della guerra”

CAMPLI – Palazzo Farnese a Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, è stato illuminato ieri sera con i colori della bandiera ucraina in segno di solidarietà al popolo ucraino, colpito dalla guerra, da parte dell’amministrazione comunale di Campli e di tutta la cittadinanza.

“Abbiamo illuminato con i colori della bandiera ucraina Palazzo Farnese” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli. “La mia generazione – ha aggiunto – non avrebbe mai immaginato di assistere ad una nuova guerra in Europa. Non avremmo mai immaginato di assistere, nel nostro continente, ad una aggressione nei confronti di uno Stato sovrano e di un Governo democraticamente eletto. Siamo vicini al popolo ucraino, alle donne, agli anziani, ai bambini e a tutti coloro che oggi sono colpiti dalle sofferenze della guerra. Essere vicini all’Ucraina oggi vuole dire difendere valori non negoziabili come la democrazia e libertà. Valori da difendere senza se e senza ma. Troppo spesso li diamo per scontati. I fatti delle ultime ore dimostrano che non possiamo farlo” ha concluso il Sindaco.