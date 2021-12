Concetto di Errore, due spettacoli di condivisione al Florian Espace

PESCARA – La seconda edizione di “Errori in Corso”, laboratorio diretto da Gianpiero Borgia e da Elena Cotugno, è un processo durante il quale la compagnia ragiona sui temi specifici, per produrre idee e pratiche sceniche che diventeranno poi progetti produttivi veri e propri.

Le giornate di lavoro negli spazi del Florian Espace, iniziate il 13 dicembre, si sono svolte tra incontri con esperti, analisi testuali e tematiche, proposte sceniche degli artisti partecipanti. L’approccio del workshop, detto “Dell’Attore Reporter”, si è sviluppato in azioni di ricerca sul campo, interviste e interventi dal mondo del lavoro, studio di saggi e ricerche scientifiche, confronto con studiosi della materia.

Il tema dell’Errore è trattato in due cantieri creativi specifici: Ritratti e Il lavoro in ensemble. Le fonti d’ispirazione sono le persone reali, personaggi storici e contemporanei, sindacalisti, rivoluzionari, filosofi, combattenti, imprenditori e lavoratori, esseri umani che abbiano compiuto imprese a favore dei diritti del lavoro, che si siano battute per essi o che in ambito politico abbiano contribuito a cambiare la storia e il destino dei lavoratori, vittime di ingiustizia o di infortuni sul lavoro, celebrità e sconosciuti. Gli attori hanno scelto tra una lista di personaggi reali, da Giacomo Matteotti, Marco Pannella, Alexander Langer a Matilde Serao, Henry Ford, Anna Politkovskaja, Nilde Iotti e tanti altri nomi, da vivificare dal punto di vista sia storico che umano.

A conclusione del laboratorio saranno due gli spettacoli di condivisione, il 20 dicembre, alle ore 20.45 con Errori sul lavoro – Prima Condivisione, e il 22 dicembre, ore 20.00 con Errori sulla politica – Seconda Condivisione.

La direzione artistica di Elena Cotugno e Gianpiero Borgia con la collaborazione artistica musicale di Giovanni Golini. Con: Raffaele Braia, Gemma Carbone, Elena Cotugno, Maria Adele D’Amaro, Patrizia Di Fulvio, Serena Di Gregorio, Michela Diviccaro, Irida Gjergi, Giovanni Guardiano, Daniele Nuccetelli, Saffron Selfe, Valerio Tambone, Ida Vinella.

Il Teatro dei Borgia, compagnia di Barletta, che lavora da tempo sia con il mito che con i testi contemporanei, è guidata da Gianpiero Borgia, regista ed Elena Cotugno, attrice entrambi formatisi, tra gli altri grandi maestri, con Jurij Alschitz di cui portano nei laboratori il metodo e la pedagogia.

Elena Cotugno è inoltre stata insignita, proprio in questi ultimi giorni, del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, come Miglior attrice emergente. Era stata già in passato finalista per due volte ai Premi Ubu nel 2017 e di nuovo nel 2019 come finalista nella categoria miglior attrice under 35 con la sua “Medea per strada”.

Tra i tanti spettacoli del gruppo ricordiamo “Cabaret D’Annunzio”, esperimento drammaturgico nel 2017 per il Dramma Italiano del Teatro Nazionale Croato di Fiume, presentato anche a Pescara all’Aurum, e “Cabaret Sacco e Vanzetti”, proposto qualche nella stagione fa nella programmazione di Teatro d’Autore del Florian Metateatro, entrambi per la regia di Giampiero Borgia.

Biglietti: intero 8€/ ridotto 6€. La prenotazione è obbligatoria ai numeri tel. 085/4224087 mobile 393/9350933 Necessario il Super Green Pass