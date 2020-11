Concessioni Cimiteriali, l’avviso dal Comune di Città Sant’Angelo

CITTÁ SANT’ANGELO – È uscito l’avviso pubblico, sul sito del Comune di Città Sant’Angelo, per la concessione di aree per la realizzazione di cappelle gentilizie e per la concessione di loculi, nel cimitero capoluogo. Con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 28 aprile 2020 si è dato il via al procedimento delle concessioni. Per quanto riguarda le assegnazioni delle aree per la realizzazione di cappelle gentilizie, ne sono state individuate otto. Possono presentare domanda di assegnazione, i residenti nel comune di Città Sant’Angelo.

La concessione, con durata di novantanove anni rinnovabile alla scadenza ad istanza di parte, sarà effettuata tenendo conto unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, stabilito dall’Ufficio Protocollo. Si procederà fino a che ci sarà disponibilità delle predette aree. Per quanto riguarda, invece, la concessione dei loculi, tutti di nuova fattura, il periodo di assegnazione è di trent’anni, rinnovabile alla scadenza per un ulteriore trentennio nel caso in cui la salma non sia mineralizzata ed a istanza di parte. Possono presentare domanda di assegnazione, i residenti nel Comune di Città Sant’Angelo e per ogni nucleo familiare residente, possono essere concessi fino a tre loculi.

La concessione sarà effettuata tenendo conto unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, stabilito dall’Ufficio Protocollo. Si procederà fino a che ci sarà disponibilità delle predette.

Le domande di assegnazione per le aree di realizzazione di cappelle gentilizie e per i nuovi loculi, presenti sul sito dell’Ente, dovranno essere indirizzate all’Ufficio concessioni cimiteriali e trasmessa o a mezzo pec all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it oppure a mezzo mail all’indirizzo franca.crocetta@comune.cittasantangelo.pe.it con successiva verifica telefonica di avvenuta ricezione al recapito 0859696242 oppure domanda consegnata a mano, previo appuntamento, concordato telefonicamente al numero 0859696242, tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì, dalle 09:00 alle 11:00. Per tutte le info e dettagli, si rimanda ai seguenti link: Concessione aree per cappelle gentilizie – Concessione nuovi loculi